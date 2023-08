Netanyahu verkwanselt de democratie

De demonstraties van honderdduizenden Israeliërs hebben niet geholpen: het Israëlische parlement stemde vorige week in met een wetswijziging van de regering om de macht van het Israëlische hooggerechtshof in te perken. Daarmee dreigt het land, waarin een deel van de bevolking - te weten de Palestijnen - toch al ernstig wordt beknot in hun rechten, verder af te glijden richting een autocratie.

Premier Benjamin Netanyahu heeft zijn zin. Rechters moeten zich niet met politiek bemoeien, vindt hij, want ze zijn niet democratisch gekozen. Door de aangenomen wetswijziging kan het hooggerechtshof geen beslissingen van de regering meer terugdraaien die volgens de rechters ‘onredelijk’ zijn.

Zijn tegenstanders vinden het juist belangrijk dat het hooggerechtshof deze mogelijkheid behoudt, omdat er geen andere instantie is die de regering kan controleren. Israël kent geen Eerste Kamer of Hogerhuis, geen president die tegenmacht heeft. Ook ontbreekt het in Israël aan een grondwet.

De uiterst rechtse coalitie onder Netanyahu heeft nog meer plannen om de rechterlijke macht in te perken. Zo wil ze ook meer invloed op de benoeming van rechters en moet het mogelijk worden dat ministers het advies van juridische adviseurs op hun ministeries naast zich neer leggen.

Gevaar voor onderdrukte groepen

De maatregel wordt beschouwd als een gevaar voor onderdrukte groepen. Voor vrouwen, voor de lhbti+-gemeenschap en vooral voor de Palestijnen in Israël en in de bezette gebieden.

Die laatste groep lijdt nu al dramatisch onder de schending van hun rechten. Volgens mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch hebben Joodse burgers veel meer rechten dan de Palestijnse inwoners van Israël en de bezette gebieden. Miljoenen Palestijnen kunnen niet vrij reizen, mogen zich niet overal vestigen, hebben minder toegang tot het bezit van land. Gezinshereniging wordt veelal onmogelijk gemaakt, hun stemrecht is beperkt. Voor Joodse burgers gelden al deze beperkingen niet.

De rechterlijke macht zou Palestijnen nog enigszins kunnen beschermen tegen de plannen van de regering-Netanyahu. Die zal ongetwijfeld hun rechten verder uit willen kleden en het Joodse deel van de bevolking meer voordelen willen geven. Met als uiteindelijke doel de annexatie van de Westelijke Jordaanoever, een intentie die Netanyahu’s radicale coalitiegenoten meermaals hebben geuit.

Tweederangsburgers

Maar ook andere groepen hebben te vrezen van plannen van de meest rechtse regering die Israël ooit heeft gehad. Vandaar de heftigheid van de protesten. In de Knesset stemden alle leden van de coalitie voor, de leden van de oppositie verlieten allemaal de zaal, zodat de wetswijziging met 64 voor- en nul tegenstemmen kon worden aangenomen.

Het kan ertoe leiden dat deze bezorgde Israëlische burgers zich meer bewust worden van de schending van de rechten van Palestijnen. De demonstranten rouwen nu over het verlies van een democratie die Palestijnen al jaren als tweederangsburgers behandelt.