Netanyahu en Orbán verkiezen onderdrukking boven rechtsstaat

Extreemrechts ruikt niet alleen de macht, maar bezit haar ook steeds vaker. In Spanje vormen de Partido Popular en het ultranationalistische Vox op lokaal niveau al coalities, en wonnen ze afgelopen zondag bijna een nationale meerderheid. In ons eigen Flevoland besloot de ChristenUnie deel te nemen aan een college met de PVV. In Duitsland heeft Alternative für Deutschland voor het eerst een districtsbestuurder afgeleverd, en in Israël brokkelde de democratische rechtsstaat verder af, toen de regering van Netanyahu de macht van het hooggerechtshof radicaal inperkte.

De hervorming in Israël illustreert het gevaar van extreemrechts. Netanyahu wilde af van de bevoegdheid van het hooggerechtshof om op basis van ‘extreme onredelijkheid’ bestuurlijke beslissingen te blokkeren. Het idee achter die bevoegdheid is dat een overheid zorgvuldig verschillende belangen en waarden hoort af te wegen. Juristen zien het beginsel als een waarborg tegen corruptie bij het aanstellen en ontslaan van ambtenaren, en als een bescherming van het recht op gelijke behandeling.

De ware aard

Maar Netanyahu wil extreem onredelijk kunnen zijn. Hij wil de ruimte om zijn politieke vrienden maximaal te bevoordelen, en zich zo min mogelijk aan te trekken van de rechten van anderen.

Zie daar de ware aard van extreemrechts. Of het nu gaat om Netanyahu’s Likud of Orbáns Fidesz, de PVV of Fratelli d’Italia, de Amerikaanse Republikeinen of de Finnenpartij, ze geven allemaal weinig om mensen die van hun achterban verschillen. Als je geen heteroseksuele, autochtone, traditionele patriot bent, ben je niets. En ze hebben allemaal een enorme hekel aan rechters die hen aan de rechten van anderen herinneren.

Extreemrechts wil zonder tegenspraak de wereld naar zijn evenbeeld vormgeven. Zie het besluit van een Vox-gemeente om de regenboogvlag te verbieden. Zie de Republikeinse Don’t say gay-wet, die leraren in Florida ontmoedigt les te geven over gender en seksualiteit. Leraren mogen kinderen tot en met de derde klas niet vertellen dat homoseksuele en biseksuele mensen bestaan, omdat ze in het hoofd van een rechtsextremist niet mogen bestaan.

Idioot genoeg claimen rechtsextremisten dat zij onderdrukt worden. In hun ogen wint dan wel de Jood, dan wel de moslim. Dan wel de hetero, dan wel de homo. Maar geen homoseksueel is eropuit om heteroseksualiteit te bestrijden. Een lhbti+’er kent namelijk als geen ander de pijn van discriminatie, en weet hoe belangrijk het is dat we allemaal het recht hebben om ons hart te volgen, en samen te zijn met de persoon van wie we houden.

In een democratische samenleving is er voor iedereen plaats, zolang je maar bereid bent om aan een ander te denken. Zolang je maar begrijpt dat er mensen zijn die dingen voelen die jij nooit zal voelen, dingen meemaken die je nooit zal meemaken. Zij hebben evenveel recht op een plek onder de zon als jij.

Maar dat gelooft een rechtsextremist niet. Politici als Netanyahu en Orbán verkiezen tribalisme boven universalisme, onderdrukking boven rechtsstaat. Zij willen de scepter zwaaien in een onredelijk land.

Filosoof en schrijver Jurriën Hamer vervangt Sylvain Ephimenco, die met vakantie is.