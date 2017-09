Net als tijdens de Koude Oorlog, zal het bij gerichte sancties tegen Noord-Korea moeten blijven

Sterker nog, de harde retoriek die vanuit Washington op Noord-Korea wordt afgevuurd lijkt eerder averechts te werken. Hoe harder de toon, hoe verder de raketten vanuit Noord-Korea vliegen.

De zware beving die Pyongyang zondag wist te veroorzaken met de nucleaire test, heeft afgelopen dagen ­gezorgd voor herhaald overleg. Tot nu toe zonder veel resultaat. De VS bereiden een harde resolutie voor in de Veiligheidsraad, die nieuwe sancties in gang moet ­zetten om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ­dieper in het isolement te drukken. Maar Rusland en China laten onomwonden weten best over sancties te willen nadenken, maar daarin niet de echte oplossing te zien.

China is bang voor instabiliteit, een vluch­te­lin­gen­stroom en voor meer directe VS-invloed in zijn achtertuin.

Te vrezen valt dat deze landen gelijk hebben. De sancties hebben niet kunnen voorkomen dat Noord-Korea een nucleaire macht werd, en ook niet dat zijn raketarsenaal steeds geavanceerder raakt. Als het land bovendien een waterstofbom heeft ontwikkeld – wat door de buitenwacht nog definitief vastgesteld moet worden – dan zet het daarmee opnieuw een technologische stap.

Geopolitieke realiteit Nieuwe sancties zijn zeker mogelijk. Maar de geopolitieke realiteit is dat China geen val van het Noord-Koreaanse regime wil. Het is bang voor instabiliteit en een vluchtelingenstroom en voor meer directe VS-invloed in zijn achtertuin. En China blijft het sleutelland: het land waar de olie doorheen gaat die Noord-Korea met nieuwe sancties eventueel wordt ontzegd, en het land dat het textiel inkoopt dat Noord-Korea vanwege nieuwe sancties niet meer zou mogen leveren. Beijing is dan misschien niet blij met de handelwijze van het regime van Kim Jong-un, het ziet uitsluitend iets in ‘containment’ – het beperken van de schade door Kim’s optreden en het voorkomen van escalatie. Het is daarom evenmin blij met de terugkerende militaire oefeningen van Zuid-Korea en de VS, oefeningen die Noord-Korea opvat als regelrechte bedreigingen. Laat staan dat China een militaire interventie tegen Pyong­yang zal accepteren. Het is gekmakend, een dictator die zijn verderfelijke regime intern in stand houdt met terreur en extern met nucleaire macht. Maar Washington doet er goed aan te luisteren naar het realisme van China, in de hoop dat via een veel intelligenter en sluipender proces de macht van Kim’s kliek uiteindelijk alsnog kan worden uitgehold. Het zal, net als tijdens de Koude Oorlog, bij afschrikking en gerichte sancties moeten blijven. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

