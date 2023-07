Net als Hitler moet Poetin gestopt worden

Ambtenaren van het Pentagon lieten in The New York Times optekenen dat het uur U is aangebroken: “This is the big test”. Na maanden van voorbereiding en weken van beschietingen en verkennende operaties lijkt het Oekraïense leger aan het Zuidfront grote aanvallen uit te voeren, en misschien zelfs enkele linies te hebben doorbroken. Tanks, pantservoertuigen en in het Westen getrainde troepen proberen door de mijnenvelden en het artillerievuur heen te beuken en dicht bij de zee van Azov te komen. Het doel is duidelijk: het doorbreken van de landbrug naar de Krim.

Ik probeer me iets voor te stellen bij de moed en opoffering van de Oekraïense soldaten. Scènes uit de televisieserie Band of Brothers schieten te binnen, waarin de lotgevallen van de Amerikaanse Easy Company worden verbeeld. Easy speelde een belangrijke rol bij het verjagen van de nazi’s uit Normandië, het afstoppen van het Ardennenoffensief en de verovering van Duitsland. Experts hopen dat de strijd in Oekraïne lijkt op die destijds in Normandië: geen eindeloze loopgravenoorlog, maar een maandenlange strijd op de vierkante meter, gevolgd door enorme terreinwinst. Toen de geallieerden eenmaal wisten uit te breken, duurde het niet lang voordat Parijs was bevrijd.

In één opzicht lijken de twee oorlogen in ieder geval op elkaar: het is een kraakheldere strijd tussen goed en kwaad. Mijn geschiedenisdocent vertelde ooit dat oorlogen bloederige schaakspelletjes waren tussen invloedrijke mannen, die speelden met de levens van willoze onderdanen. Maar de Tweede Wereldoorlog was anders. Hitler viel zonder provocatie soevereine landen aan, en liet Joden, Roma, Sinti en talloze dissidenten vermoorden op een schaal die niet voor te stellen is.

De meest indrukwekkende aflevering van Band of Brothers heet Why we fight. Eenmaal doorgedrongen tot Duitsland stuiten de mannen van Easy op een concentratiekamp dat al door de bewakers was verlaten: Kaufering IV. Ze vinden er honderden verbrande lichamen. Hoewel in werkelijkheid niet Easy maar een ander legeronderdeel het kamp aantrof, zijn de beelden onthutsend. Elke soldaat die twijfelde aan de zin van de oorlog, kreeg bij Kaufering antwoord.

De verschrikkingen in Oekraïne hebben niet de schaal van de Holocaust, en juristen debatteren of de Russische oorlogsmisdaden optellen tot genocide. Maar de gruwelijkheden zijn net zo eenzijdig. Het was Poetins Rusland dat zonder enige legitimatie Oekraïne binnenviel. Het is het Russische leger dat al meer dan anderhalf jaar iedere norm van het oorlogsrecht aan zijn modderige laars lapt, dammen opblaast, ziekenhuizen en kerken bombardeert, vrouwen en kinderen verkracht en duizenden kleintjes ontvoerd om ‘gerussificeerd’ te worden.

De oorlog in Oekraïne is geen ongrijpbaar verhaal met complexe nuances, waar een mens niet over kan oordelen. Net als Hitler toen, moet Poetin gestopt worden, en Oekraïne moet alle hulp en wapens krijgen die het Westen zich kan veroorloven.

Ik hoop dat Oekraïne de komende weken de Russische linies verpulvert. Maar ik vrees voor de soldaten die het leven zullen laten, en voor wat degenen die het overleven achter het front aan zullen treffen.

Filosoof en schrijver Jurriën Hamer vervangt Sylvain Ephimenco, die met vakantie is.