Net als hier zijn er in Afrika zelfdodingen als gevolg van depressies

‘Depressie? In Afrika kennen ze het woord niet eens’, lees ik in de Verdieping (9 april). Ik ken een deel van de Afrikaanse cultuur: die in Kenia. Ik run er sinds 1988 een bedrijvenproject voor jonge weduwen en kom er zeer vaak. Ook in onze cultuur ben ik van nabij bekend met het hebben van depressies. Het is interessant welke verschillen de Kameroense filosoof Pius Mosima benoemt in het interview met Trouw.

Een aspect zie ik niet uitgewerkt: hoe ontstaat een depressie? Ook in Afrika zijn er zelfdodingen als gevolg van een depressie, net als hier. Oorzaken zijn er in beide culturen legio. Met ervaringen in eigen gezin benoem ik hier een oorzaak die naar mijn overtuiging ook in Afrika voorkomt.

Mijn echtgenoot overleed door suïcide in de tijd (1981) dat er praktisch alleen met onderdrukkende medicijnen gewerkt werd. De psychiater bij de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis (paaz) in Breda voerde nauwelijks gesprekken, maar gelukkig spraken mijn echtgenoot en ik wel. Door mijn biologiestudie wist ik dat als gevolg van een emotionele gebeurtenis de aanmaak van lithium in de eiwitstofwisseling van de hersencellen verstoord kan raken, en kaartte dit aan.

Bij ons was juist sprake van het ‘wij-gevoel’ dat Pius Mosima in het Westen zo mist, maar voor mijn echtgenoot en onze dochter mocht dit niet baten

De psychiater belde mij echter: ‘Uw vragen zijn te moeilijk en ik verwijs u door naar mijn collega…’. Ook bij deze collega kwamen we niet verder dan medicijnen. Na het maximum van acht weken paaz wist ik hoe het verder zou gaan in huis. En het geschiedde, toch nog onverwacht.

Erfelijk Jaren later werd onze dochter depressief en ik ontdekte door publicaties dat de aanleg om lithiumtekort te krijgen erfelijk is. Na veel aandringen bij de psychiater van mijn kant kwam er een bloedproef naar de lithiumspiegel en werd lithiumcarbonaat voorgeschreven. Tegelijkertijd was en is er in onze gezinnen veel aandacht voor elkaar. Er was juist sprake van het ‘wij-gevoel’ dat Pius Mosima in het Westen zo mist. Bij mijn echtgenoot en onze dochter mocht dit wij-gevoel niet baten. Door gesprekken met haar psychiater over levensgebeurtenissen en door elke dag, heel haar leven, lithiumcarbonaat in te nemen, is zij weer een levendige meid. De verbinding naar een ‘wij-gevoel’ met familie en vrienden heeft zij langzaam hersteld. Ze nam de beslissing om geen kinderen te krijgen, omdat ze deze lichamelijke aandoening met psychische gevolgen niet wil doorgeven. Ik hoop dat filosoof Mosima deze aspecten meeneemt in zijn werk in Afrika.

