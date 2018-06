Nestkleven hoeft lang niet altijd vervelend te zijn

Boemerangkind Lees verder na de advertentie Ik ben er zo eentje, 'een boemerangkind'. Inderdaad relatie uit, tijdje in het buitenland geweest en nu weer terug bij pap en mam. Zij geven mij alle ruimte om mijn leven weer op de rit te krijgen. Eerste stap: een baan, vervolgens een huis. Wanneer alles op losse schroeven staat, is het erg fijn dat je je geen zorgen hoeft te maken over torenhoge huur. Met een sociaal leven dat zich afspeelt in Amsterdam, wil ik graag weer terug naar de hoofdstad en dan liever niet op een studentenkamertje. Natuurlijk kijk ik uit naar mijn eigen plek, maar wat mag ik in mijn handjes knijpen dat ik mij geen zorgen hoef te maken. Daarbij, ik zie het als een unieke en dierbare situatie dat ik weer even terug op het honk 'mag' zijn. En dat vinden mijn ouders ook. Ieder zijn/haar eigen pad. Irene van 't Hoff, Zeist Het is geen goede zaak wanneer kinderen na hun twintigste nog thuis wonen

Continubedrijf Jongens en meiden die mee-eten, de continu draaiende wasmachine, de bank en douche die bezet zijn en de niet-aflatende ritjes naar de supermarkt omdat de koelkast alweer leeg is: dit gaat over mijn leven! De drie zonen zijn nu 22, 20 en 17. Ik verlang weleens terug naar vroeger, toen ze juichend opsprongen wanneer ik zei dat we naar de kinderboerderij gingen, of naar een tuincentrum waar ze ook vissen en konijnen hebben. Toen voelde ik me het middelpunt van alle familiezaken. Nu voel ik me best wel eens een continubedrijf. Maar toch, de gezelligheid en levendigheid maken het zeker de moeite waard. Ik hoop dat ze nog een poos blijven. Vier jaar geleden zijn er twee 18-jarige jongens omgekomen in ons dorp. Daar denk ik wekelijks nog aan. Ik tel mijn zegeningen met de opgroeiende zonen thuis op die bank. Els van den Bosch, Andijk

Prinsjes en prinsesjes Het is geen goede zaak wanneer kinderen na hun twintigste nog thuis wonen. Dit overigens goed bedoelde zorggedrag van ouders maakt van kinderen geen volwassen burgers die hun eigen levensweg kunnen uitstippelen. Jonge ouders praten zichzelf al vroeg een schuldcomplex aan als ze hun kind niet voor alle gevaren en uitdagingen van de boze buitenwereld kunnen beschermen. Zo maken we kleine prinsjes en prinsesjes van ze die hun ouders zien als hulpsinterklazen voor 365 dagen per jaar. Na hun zestigste hebben ook ouders het recht om voor zichzelf op te komen. Ze hebben ook vaak zelf zorg nodig. Veel jongeren lopen vast in depressie of burn-out wanneer het echte leven anders blijkt dan ze hadden verwacht. Natuurlijk moet je je kinderen blijven helpen. Maar zijn ze er ook voor ons? Roelof Vennik, Rotterdam

Nestkleven Het nestkleven kent vele oorzaken. Zo zijn huurwoningen voor jongeren onbereikbaar wanneer ze te weinig jaren staan ingeschreven. Kopen is geen optie wanneer ze geen vast contract hebben, te weinig verdienen en er vele financiële eisen worden gesteld aan het kopen van een woning. In de jaren tachtig kreeg het kopen van een woning een boost door de gesubsideerde premie A/B/C-woningen, nu word je op je hypotheek gekort als je een telefoonabonnement hebt en een studieschuld. Dan blijft nestkleven over. C. Barbier, Millingen aan de Rijn