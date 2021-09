Nepjournalisten ondermijnen de journalistiek

Deze week kreeg ik een heel chagrijnige mail uit de wereld van de mensen die zich niet willen laten vaccineren. ‘Enige maanden geleden nam een journalist van Trouw, Anna ter Rele, contact met mij op teneinde mij te interviewen over een covid-vaccinatie-project dat gepubliceerd zou worden in Trouw. Zij zocht een fervente tegenstander van de covid-vaccinatie en zij meende – terecht – in mij een geschikte kandidaat te vinden. Ik ging akkoord en in vele mails die wisselden tussen ons stuurde ik haar een lading achtergrondinformatie. Na verloop van tijd liet zij niets meer van zich horen en ondanks herhaalde berichten van mij blijft het nu stil. Bij mij kan zij nooit meer terecht’, schrijft Arjen Pasma, homeopaat van beroep en zeer actief op sociale media.

Aan Anna schrijft Arjen Pasma: ‘Voor mij ben jij een waardeloze en totaal onbetrouwbare journaliste. Je bent nummer zoveel in de rij die met mij iets wilde en het zwaar heeft laten afweten. Schaam je diep.’

Begrijpelijk chagrijn

Het chagrijn van Arjen Pasma is zeer begrijpelijk. Hij wordt benaderd door de krant en hoort vervolgens niets terug. Ik stuurde de mail die hij naar mij had gestuurd naar haar chef en naar Anne ter Rele zelf. Hoe zit dit precies? Anne ter Rele is een talentvolle journalist die bij Trouw stage heeft gelopen en vervolgens een redacteur heeft vervangen wegens zwangerschapsverlof. Nu werkt ze voor een ngo in het buitenland.

Ze reageerde nog dezelfde dag. “Het lijkt erop alsof iemand zich heeft voorgedaan als mij en Pasma heeft benaderd voor een niet-bestaand verhaal. Ik heb in de zomer wel een berichtje op vaccin-facebook gezet met een verzoek aan vaccinweigeraars of ze zich wilden laten interviewen. Het zou kunnen dat iemand dat heeft gezien en onder mijn naam berichten heeft gestuurd. Ik heb nooit contact gehad met Pasma.’’

Samen met redacteur Johan van Heerde publiceert Anne ter Rele op 31 juli wel een artikel over vaccinweigeraars: onder de kop: ‘Nee, anti-vaxxers zijn we nadrukkelijk niet’. Maar toch nemen zij geen prik.

Als Arjen Pasma mij de mails, die hij kreeg, toestuurt wordt het duidelijk: ‘Anne ter Rele’ blijkt ene ‘Anna ter Rele’ te zijn die vanaf een nep gmail-account contact zoekt met de homeopaat. ‘Voor een artikel in dagblad Trouw ben ik op zoek naar mensen die zich niet willen of kunnen vaccineren, of door ziekte niet volledig beschermd zijn. Het gaat om een integer portret in de krant met foto.’ Deze mail is ondertekend door ‘Anna ter Rele, Dagblad Trouw.’ Voor een overzicht van haar artikelen verwijst ze naar www.trouw.nl/auteur/anne-ter-rele.

De politie onderneemt geen actie tegen deze identiteitsfraude

Pasma concludeert achteraf dat Anna ter Rele ‘een trol’ is en daar heeft hij regelmatig mee te maken. Hij heeft het over een lange lijst van ‘personen’ en ‘lege profielen op Facebook’ die hem het leven zuur proberen te maken, omdat hij behoort tot de ‘vaccinatie-kritische beweging’, zoals hij zelf zegt. Maar dat iemand namens een krant hem benaderde maakte hij niet eerder mee.

Anne ter Rele heeft de politie geïnformeerd dat iemand onder haar naam als journaliste mensen benaderde, maar die onderneemt geen actie. Onze bedrijfsjurist noemt dit een vorm van identiteitsfraude en dat is niet zonder risico. Persoonlijk vind ik dat mensen erop moeten kunnen rekenen dat ze door echte journalisten worden benaderd, die hen zonodig als bron beschermen. De positie van journalisten die toch al onder druk staat wordt hierdoor verder ondermijnd.