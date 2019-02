Neem rekenen op het mbo serieus

Toen minister Slob november vorig jaar eindelijk met de verplichte rekentoets op de proppen kwam, werd dit door veel van mijn collega’s met gejuich ontvangen. “Het vak telt weer mee en de studenten nemen het vak weer serieus”, zo luidde hun oordeel. De scholen mogen vanaf nu zelf het rekenexamen gaan maken. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) krijgt zelfs een jaar langer de tijd om de verplichte rekentoets in te voeren.

Het voorstel voor die rekentoets stuitte op grote tegenstand in de Kamer. In januari deed minister Slob nog een poging met een rekentoets ‘nieuwe stijl’. Maar de oppositie en coalitiepartners CDA en D66 zagen dit helemaal niet zitten. Dus verdwijnt de verplichte rekentoets uit het curriculum van het voortgezet onderwijs. Maar niet van het mbo.

Het verplichte rekenexamen is straks een wezenlijk onderdeel van het mbo-diploma. Dat is een zware opgave voor die beroepsopleidingen waar de minst reken- en taalvaardige leerlingen na het vmbo terechtkomen. Bovendien staat het vak rekenen los van de beroepscontext en ontbreekt het vak in de meeste kwalificatiedossiers. De nadruk van het rekenonderwijs ligt op het maken van de digitale rekentoets en niet op het ‘leren rekenen’ zelf. De meeste studenten komen van het vmbo en moeten dan voldoen aan niveau 2F. Ze zouden dus moeten kunnen rekenen.

Desondanks hebben ze veel problemen met dit vak. En dan vooral met het lezen en het recht onder elkaar schrijven van de getallen. Zo zijn breuken en staartdelingen nog steeds problematisch. Trouwens, wie doet dat tegenwoordig nog? Hoewel dit 90 procent van de rekenproblemen veroorzaakt, is er nauwelijks aandacht voor. En wat te denken van het advies om het rekenen met breuken uit het curriculum van het basisonderwijs te halen?

Ander karakter

Naast algemene vakken zoals Nederlands, Engels, Duits en rekenen kent het mbo 1247 kwalificatiedossiers en bijna net zoveel keuzedelen. Deze kwalificatiedossiers bevatten per beroepsopleiding de beroepsgerichte examenvakken. De keuzedelen zijn bedoeld voor verdieping en verbreding van de kennis en vaardigheden van de student. Ter vergelijking: het voortgezet onderwijs kent in totaal negentien examenvakken. Dit maakt mede het karakter van het mbo zo anders dat zowel de aanpak van de rekenvaardigheid als de toetsing compleet anders moet. Ook zijn er wezenlijke verschillen tussen de leerlingen van het vo en die van het mbo. In de politieke discussie van de afgelopen maanden bleef deze nuancering volledig buiten beschouwing. Eenzelfde rekenexamen zoals oorspronkelijk bedoeld voor beide sectoren, was en is dus gewoon onzin.

Net als elders in het onderwijs is er ook in het mbo een tekort aan docenten en een grote vraag naar ervaren en bekwame rekendocenten. Omdat er geen aparte lerarenopleiding voor reken- en mbo-docenten is, wordt het tekort opgelost met aanvullende rekencursussen, zij-instromers en de instroom uit het basisonderwijs.

Om rekenen in het mbo op een hoger plan te krijgen, moet het beroepsgericht en per beroepssector worden aangeboden. De opgaven, met name de contextopgaven, moeten een relatie hebben met de beroepssector. Het rekenonderwijs en -examen kunnen het beste per kwalificatiedossier worden ingericht en dat vergt veel maatwerk.

Op langere termijn biedt een specifieke, volledige lerarenopleiding voor mbo-docenten meer soelaas dan oplossingen met zij-instromers. Bovendien mag de vrijheid die de mbo-scholen nu krijgen om het rekenexamen zelf in te richten, niet leiden tot een soap rondom de examinering zoals we die kennen van het vmbo in Maastricht.