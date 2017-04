Neem de expertise van vrouwen serieus

Ger Groot heeft een dappere poging gedaan om de strijd van vrouwen om in hun professionele omgeving serieus genomen te worden te reduceren tot zijn eigen huwelijksproblematiek. Zijn column over ‘mansplaining’ is - ironisch genoeg - een perfect voorbeeld van datgene wat volgens Groot slechts bestaat om hem de mond te snoeren.

In het kort, ‘mansplaining’ verwijst naar de ervaring dat iemand je informatie geeft over een onderwerp waar je zelf verstand van hebt. En zoals het woord al zegt, vooral mannen lijken de behoefte te hebben vrouwen hun eigen expertise nog eens uit te leggen. Vaak met de beste bedoelingen uiteraard.

De schrijfster Rebecca Solnit beschreef deze ervaring, nadat een oudere man haar onderwees over een boek dat ze echt zou moeten kennen. Helaas, ze had het zelf geschreven. Een ander voorbeeld: een toeschouwer wilde de spreker na haar lezing over Amerikaans buitenlands beleid uitleggen wat de Monroedoctrine precies was. Zucht.

Voordat we met z’n allen roepen dat heus niet alle mannen dit doen en het toch niet zo erg is, moet benadrukt worden dat dit een symptoom is van een groter probleem. Namelijk, dat vrouwen minder serieus worden genomen. En aangezien vrouwen ook buiten de huiselijke kring wat te melden hebben, volstaat het niet om à la Groot te klagen over ‘bemoeizuchtige’ vrouwen die echtgenoten naar de kapper sturen.

The Guardian toonde dit aan door zeventig miljoen online reacties onder de loep te nemen. Wat bleek? Artikelen geschreven door vrouwelijke journalisten kregen significant meer negatieve, seksistische en gewelddadige reacties van de lezers.

Vrouwen krijgen minder waardering In de academische wereld worden vrouwen ook negatiever beoordeeld. Uit een recent onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat als studenten denken dat ze een mannelijke leerkracht hebben, deze meer waardering krijgt. Als alle andere factoren hetzelfde zijn, en alleen de naam van de docent verandert van Jan naar Jantien, krijgt de laatstgenoemde dus een lager cijfer. Vandaar dat vrouwen zelden docent van het jaar worden. Hoewel er honderden onderzoeken en experimenten zijn die aantonen dat vrouwelijke deskundigheid sneller in twijfel wordt getrokken, lijkt het nog steeds - of alweer? - een populair tijdverdrijf te zijn dit te ontkennen. Prima, maar doe dat dan met beter materiaal en bewaar je huwelijksproblemen voor de relatietherapeut. Lees ook: De term 'mansplaining' lijkt vooral bedoeld om mannen de mond te snoeren

