Nee, wij millennials zijn niet verwend

Millennials, wie kent ze niet. Ik ben er zo eentje, geboren en getogen tussen 1980 en 2000, en het fascineert mij hoeveel onderzoek er naar mijn generatie wordt gedaan. Zo heeft 'EenVandaag' onlangs een onderzoek verricht waaruit blijkt dat oudere generaties millennials voornamelijk beschrijven als 'verwend'. Dit vooroordeel, dat millennials verwend zijn, hoor ik vaak. Mijn vraag is: waar komt dit idee toch vandaan?

Mijns inziens is dat beeld ontstaan doordat millennials (soms te) hoge verwachtingen hebben van hun omgeving. Dit ontken ik niet, maar ik ben het niet eens met de gevolgtrekking dat we verwend zijn omdat we hoge verwachtingen hebben.

Deze verwachtingen zijn namelijk geen manifestatie van verwend zijn. Deze hoge verwachtingen zijn een gevolg van de opvoeding en het daarmee tegenstrijdige volwassen leven van de millennials. Wij zijn namelijk opgevoed met het mantra dat we "alles konden worden wat ze maar wilden". Hoewel dat getuigt van een generatie met erg ondersteunende ouders, was het onvermijdelijk dat wij later gedesillusioneerd de 'echte' wereld in zouden stappen, want er is veel veranderd in de afgelopen vijfentwintig jaar.