Nee, Hugo de Jonge, de coronapas is geen versoepeling

Afgelopen vrijdag gebruikte ik voor het eerst de CoronaCheck-app om ergens binnen te komen. Binnen tien seconden had ik mijn telefoon gepakt, de app en mijn QR-code ­geopend, die code aan de controleur laten zien én was die QR-code gescand en goedgekeurd. Ik ­bedacht me dat het moderne wonder – de smartphone – een maatregel als de coronapas wel erg makkelijk heeft gemaakt. Eng makkelijk.

Het was net alsof ik een normaal toegangskaartje liet scannen, terwijl een medisch toegangsbewijs alles­behalve normaal is. Als samenleving moeten wij zo snel mogelijk van deze maatregel af. Ik ben alleen bang dat de CoronaCheck zo makkelijk in het gebruik is, dat het snel vertrouwd aan zal voelen. Wat zal ons dan nog ­motiveren om van de coronapas af te willen raken?

Toevallig ging ik die vrijdag naar de première van Upload, de nieuwste opera van componist Michel van der Aa. Toevallig, want het onderliggende thema van deze opera is de vraag of we alles moeten willen wat we technologisch gezien kunnen. Specifieker, de opera gaat in op de vraag of wij de maatschappelijke impact van onze technologie begrijpen.

De overheid begrijpt de rol van de coronapas niet

Als ik met die vraag naar de coronapas kijk, wordt mij duidelijk dat onze overheid de rol van de coronapas voor geen meter snapt. De gedachtes over de coronapas zijn van bedroevende kwaliteit. In een interview met het AD bijvoorbeeld, sprak minister De Jonge van volksgezondheid over wat hij de ‘versoepelingen’ noemt die op 25 september ingingen. Hij zei: “Alles kan bijna weer, maar wel met coronatoegangsbewijs. Het is ook symbolisch belangrijk: die anderhalvemeterregel staat symbool voor alle beperkingen, voor een periode waarin we moesten leven met onderlinge afstand, iets onnatuurlijks, zeker als je juist nabijheid zoekt.”

Deze communicatiestijl zagen we ook bij het ‘Dansen met Janssen’-fiasco: een hinderlijke neiging om te willen doen alsof alles weer kan, waardoor een paar belangrijke details vergeten worden. Feit is dat op 25 september de éne maatregel (anderhalve meter afstand ­bewaren) vervangen is door een andere (het corona­toegangsbewijs). Dat is niet gek, want we kúnnen nog niet zonder maatregelen. Het is dus kiezen tussen twee kwaden. Precies daarom is de coronapas geen versoepeling, maar gewoon een andere aanpak van de crisis.

Het ene symbool in­geruild voor het andere

De Jonge heeft wel gelijk over de symboliek van de anderhalvemeterregel. Maar omdat hij niet snapt dat hij één maatregel door een andere vervangen heeft, begrijpt hij ook niet dat hij het ene symbool heeft in­geruild voor het andere. De coronapas is hét nieuwe symbool van alle beperkingen geworden. Het is dan ook niet gek dat die pas zoveel weerstand oproept. Volgens een recente peiling van EenVandaag is maar liefst 39 procent van de mensen tegen.

Ook ik ben geen voorstander van de coronapas. De pas kan ik wel als maatregel accepteren, op voorwaarde dat er heldere doelstellingen benoemd zijn die – als ze eenmaal bereikt zijn – automatisch leiden tot het los­laten van de coronapas. Maar in De Jonges meest recente stand-van-zakenbrief aan de Tweede Kamer, worden zulke doelstellingen zelfs afgewezen. Terwijl zo’n ‘maatschappelijke afspraak’ ons als samenleving zou kunnen motiveren om van de pas af te komen.

Zo’n afspraak hebben wij dus niet met elkaar. Wat wij wel hebben is een minister die zijn eigen maatregel niet snapt, plus een technologie die de coronapas vertrouwd laat aanvoelen. Ik vrees dat we nog lang met de pas moeten leven.