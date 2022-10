Een anekdote die niet had misstaan in het tv-programma Chansons! (BNNVara) van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps? Op een avond, lang geleden op de Franse televisie, stonden twee monstres sacrés van het Franse chanson tegenover elkaar. Serge Gainsbourg (1928-1991) en Guy Béart (1930-2015). De eerste, auteur van La Javanaise, was een notoire nihilist en provocateur, de tweede, auteur van L’eau vive, een poëet en woordkunstenaar. Onruststoker Gainsbourg probeerde op een gegeven moment het enthousiasme van rasverteller Béart over het Franse lied te ontregelen. Plotseling mompelde hij met gefingeerde desinteresse: “La chanson? C’est un art mineur”, een verwaarloosbare kleinkunst dus. Woeste reactie van Guy Béart en missie geslaagd voor de man van de hit Je t’aime … moi non plus (met Jane Birkin).

Nee, het chanson is geen art mineur en dat zien we regelmatig op zondagavond in de serie die Kemps en Van Nieuwkerk voor ons vanuit Parijs ontrollen. Geestdrift en liefde voor deze Grote Kunst is bij die twee hartstochtelijk en, gezien de kijkcijfers, zeer aanstekelijk. Eerlijk gezegd: aanvankelijk geloofde ik er niet in en wandelde op zondagavond nonchalant richting Netflix. Ik dacht hautain: op die NPO 1 krijgen we zeker een soort oubollige ‘papa fume une pipe’, sauce hollandaise met nostalgische boer-zoekt-vrouwaccenten.

Maar nee. Die twee keuvelaars die slecht gekleed door de straten van Parijs slenteren, melancholisch en desalniettemin opgewonden, hebben bijzonder werk geleverd. Op advies van een vriendin zijn we er afgelopen weekeinde aan begonnen en hebben in één ruk alle afleveringen opgeslokt. Alles klopt! De romance en de joie de vivre, de levendige montage, de onmogelijke plekken die het duo bezoekt. De originaliteit spat ervanaf. Vive Chansons!, dat ons in deze getroebleerde tijden wat vrolijk zuurstof verschaft.

Chanson met een voorspellende kracht

Toch moet ik mijn opgetogenheid op één punt temperen. Het gaat om de missers die af en toe uit de monden van onze chansonhelden op de Parijse straatstenen ploffen. Kleine foutjes in de oorsprong van een titel of de ware auteur van een lied. Ach, de Nederlandse kijker hoeft niet per se weten dat het lied La Parisienne niet van zangeres Zaz is (wel in 2014 door haar ook gezongen), maar het enorme succes uit 1976 van Marie-Paule Belle. Maar mijn maag draaide zich om toen ik Rob Kemps hoorde beweren dat La vie en rose het enige lied was dat Edith Piaf heeft geschreven. Niet alleen heeft Piaf 87 van haar liedjes zelf geschreven (met veel taalfouten), maar vooral is ze de auteur van de magnifieke Hymne à l’amour. Geïnspireerd door haar grote liefde, de bokser Marcel Cerdan, zong ze het liedje op 14 september 1949 voor het eerst. Een dikke maand later stierf Cerdan in een vliegtuigongeluk.

Dat chanson, dat bij de Fransen nog steeds als onbetwist nummer in de categorie liefdesliedjes staat, had een voorspellende kracht. Edith Piaf schreef: ‘Als op een dag, het leven je van mij wegrukt/ Als jij sterft, als je ver van mij bent/ Maakt niet meer uit, of je van mij houdt/ Want ook ik zal sterven/ We zullen de eeuwigheid voor ons hebben/ In het blauw van de onmetelijkheid/ In de hemel, geen problemen meer/ God herenigt hen, die van elkaar houden!’

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.