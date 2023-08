Nee, een filosoof stelt niet alleen vragen

Regelmatig hoor ik dat filosofen er zijn om vragen te stellen, en niet om antwoorden te geven. Soms is de opmerking bedoeld als kritiek: hoe kan ik me uitgeven als filosoof, en tegelijkertijd allerlei stellingen debiteren? Het heeft iets paradoxaals, want als ik de kritiek zou weerleggen ga ik alweer de fout in. Maar ik doe het toch, omdat ik niet vind dat filosofen alleen maar vragen horen te stellen.

Empirisch gezien is het een curieuze opvatting. Socrates was zonder twijfel een filosoof die zijn gesprekspartners onderwierp aan een vragenvuur, maar Plato pretendeerde al precies te weten welke staat rechtvaardig is, en Aristoteles verkondigde zonder enige gêne de weg naar deugd en geluk. Iedere samenleving uit de geschiedenis werd beïnvloed door de leerstukken van denkers: Rome had Marcus Aurelius, China was in de ban van Confucius en Pruisen bracht de beroemdste verlichtingsfilosoof voort: Immanuel Kant. Waren dat allemaal geen echte filosofen? In Trouw verscheen onlangs een interview met filosoof Bernardo Kastrup, die volhoudt dat materialisme onzin is en depressiviteit en zinloosheid veroorzaakt. Een stellig antwoord waar je ‘u’ tegen zegt.

Zoeken naar antwoorden

Het staat buiten kijf dat filosofie begint met het stellen van vragen. In haar briljante filosofiestrip De filosoof, de hond en de bruiloft portretteert Barbara Stok de denker Hipparchia, een van de eerste vrouwelijke filosofen. Hipparchia is voortdurend bezig de verstikkende conventies van haar tijd te betwijfelen. Als de mannen het weer eens zijn over het volgende onzalige plan, is Hipparchia degene die haar vinger opsteekt en zegt: is dit eigenlijk het goede om te doen?

Maar Hipparchia stelt niet alleen vragen, ze zoekt ook naar antwoorden, en durft zelfs radicale keuzes te maken. Uiteindelijk ontvlucht ze een rijk maar slaafs leven, en trouwt ze met Crates, alweer zo’n filosoof die allerlei antwoorden in de aanbieding heeft.

Filosofie is in essentie een zoektocht naar antwoorden, en als je die zoektocht aanvaardt kom je hopelijk argumenten tegen die je overtuigen, en die je sterken in je keuzes. De waarde van wijsbegeerte ligt niet in reflectie die nooit eindigt en zich nimmer concretiseert. Inspirerende filosofie biedt ons mensen hulp bij het moeilijke, weerbarstige leven dat we te leiden hebben, waarin iedere dag weer besluiten genomen moeten worden.

Ik vermoed dat de kracht van het idee dat filosofen alleen maar vragen stellen, ligt in de vrijheid ervan. We luisteren niet langer naar een hogere autoriteit die stelt hoe we zouden moeten leven, maar mogen het nu eindelijk zelf bepalen. En dus is het modieus om de ander uit te dagen met vragen, en lijkt het ouderwets iemand om de oren te slaan met een stevig antwoord. Maar een betekenisvol debat heeft zowel vragen als antwoorden nodig. Zonder mensen die ergens voor staan, verandert filosofie in vrijblijvend hobbyisme.

Dat zou zonde zijn, want in deze vervuilende en oneerlijke samenleving hebben we wel wat scherpe gesprekken met elkaar te voeren.

Filosoof en schrijver Jurriën Hamer vervangt Sylvain Ephimenco, die met vakantie is.