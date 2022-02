Nee, de onmacht van de Tweede Kamer is niet de schuld van de afsplitsers

Het is niet langer de vraag óf Nilüfer Gündogan zich afsplitst van de nieuwe partij Volt, maar wanneer dat gebeurt. Ze heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld om haar schorsing aan te vechten bij de rechter. Er is, ongeacht de uitkomst van deze procedure, geen weg terug. Gündogan heeft al aangekondigd dat ze haar zetel wil behouden; de Tweede Kamer kan zich opmaken voor de zoveelste scheuring.

Twintig fracties op honderdvijftig Kamerleden: nog nooit was het politieke landschap zo versplinterd. We worden opgezadeld met eindeloze debatten en talloze onderbrekingen aan de interruptiemicrofoon. Een nog verder verdeelde oppositie moet het doorstart-kabinet van Rutte controleren. Het is geen hoopvol vooruitzicht.

Die verplintering is natuurlijk niet nieuw, de Kamer maakt zich er al jaren druk over. Met als resultaat dat partijen er alles aan doen om afsplitsers het leven zo moeilijk mogelijk te maken. In 2017 is het Reglement van Orde van de Kamer verder aangescherpt. Wie sindsdien uit een fractie stapt en zelfstandig verdergaat, wordt op allerlei manieren gekort: minder financiële en personele ondersteuning, minder spreektijd.

In twee minuten valt geen zinnig verhaal te vertellen

Nilüfer Gündogan heeft straks, bijvoorbeeld, nog twee minuten voor haar bijdrage in een coronadebat. In twee minuten valt geen zinnig verhaal te vertellen. Pieter Omtzigt maakte zich er afgelopen week kwaad over. Sinds zijn vertrek uit het CDA merkt hij hoe lastig het is om het parlementaire werk goed te kunnen doen. Een fatsoenlijk betoog houden in debatten is bijna ondoenlijk geworden. Hij mist ondersteuning om hem te helpen bij het lezen van de wetsvoorstellen en bij het stemmen over de vele honderden moties. “Ik kan niet de grondigheid betrachten in de controle van de regering die ik als Kamerlid graag zou betrachten”, zei hij vorige week dinsdag.

Let wel: Omtzigt kreeg vorig jaar bij de verkiezingen een slordige 342.000 voorkeursstemmen, genoeg voor bijna vijf Kamerzetels. Daarna is hij zo ongeveer het CDA uitgewerkt. En mede dankzij datzelfde CDA zijn de rechten van afsplitsers uitgekleed.

Bestaande fracties doen graag voorkomen alsof de scheuringen het grote probleem zijn. Alsof de afsplitsers hoofdverantwoordelijk zijn voor de onmacht die de Kamer geregeld uitstraalt. Natuurlijk, het helpt niet dat het afgelopen jaar bij twee fracties (CDA, Forum voor Democratie) breuken ontstonden. En Volt zal vermoedelijk de derde in dit rijtje worden. Maar er is meer aan de hand.

Gevestigde partijen verliezen hun overtuigingskracht

De kiezer stemde in maart vorig jaar liefst zeventien partijen de Tweede Kamer in. Grote fracties bestaan niet meer. Er zijn geen duidelijke oppositieleiders die de regie over de controle van de regering naar zich toe trekken. Gevestigde partijen verliezen hun overtuigingskracht en zien de ooit zo trouwe achterban verkruimelen. Wat rest is een versnipperd speelveld. Dat kun je de afsplitsers moeilijk verwijten.

Fracties zouden om te beginnen zelf de orde in het debat terug kunnen brengen, door interrupties kort te houden en zuinig te zijn met schriftelijke vragen. Minder aandacht voor de waan van de dag, meer aandacht voor wetsbehandelingen. En – het is veel gevraagd – proberen om dit jaar minder dan drieduizend moties in te dienen. Daar valt meer te winnen dan bij het dwarszitten van afgescheiden Kamerleden.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.