Nederlandse sportmedia verdienen nog geen medailles voor de evenredige representatie van vrouwen

Terugblikkend op een succesvolle sportzomer moeten we concluderen dat Nederland weliswaar veel medailles won, maar dat we op het gebied van evenredige representatie in de media het podium niet halen. De vele media-uitingen over topsporters lieten zien dat het aantal vrouwen in de media tegenvalt én dat er op het gebied van taal en stereotypering werk aan de winkel is. Dit is geen uitzondering: onderzoek van WOMEN Inc. en Free Press Unlimited toont aan dat slechts 28 procent van de personen in Nederlandse nieuwsmedia vrouw is.

Deze ondervertegenwoordiging kwam al aan de start van deze sportzomer aan het licht toen Marijn de Vries ons er in deze krant op wees dat voor de vierde keer een Nederlander de Giro d’Italia had gewonnen (Trouw, 12 juli). Dat dit ons waarschijnlijk ontgaan was, het niet live op televisie was geweest en we geen pushbericht hadden ontvangen, had volgens De Vries maar één reden: winnaar Anna van der Breggen is een vrouw.

Of Sifan Hassan de Snollebollekes kende?

Vrouwen die wél de aandacht krijgen die ze verdienen, moeten het in de media nog te vaak ontgelden. Zo werd Sifan Hassan na haar overwinning gevraagd of ze de Snollebollekes (wiens nummer werd gedraaid na haar overwinning) kende. Een vraag die haar ont-Nederlandst en wegzet als ‘de ander’. Meer inzicht in (onbewuste) vooroordelen had dit kunnen voorkomen, zodat de vrouw met het grootste Nederlandse atletieksucces ooit gevierd wordt zonder de suggestie dat ze er niet écht bij hoort.

Taal is een andere factor die kan bijdragen aan in- en uitsluiting. Zo werd transgender atleet Laurel Hubbard in een NOS-artikel constant ‘hij’ genoemd terwijl ze een vrouw is en werd ze in De Telegraaf beschreven als ‘gemodificeerde vis’. De onderliggende boodschap was duidelijk: Hubbard werd gediskwalificeerd in haar sport én in de maatschappij. Een dieptepunt dat zo pijnlijk is dat het me moeite kost het op te schrijven.

Gelukkig waren er ook lichtpuntjes. Zo waren veel vrouwen als verslaggever van verschillende sporten actief; de representatie van diverse vrouwen laat jongeren kennismaken met verschillende rolmodellen. Daarnaast is de toenemende media-aandacht voor de Paralympische Spelen, die de onevenredige representatie van sporters met een beperking moet rechttrekken, een lichtpuntje.

De positieve opbrengsten van deze sportzomer zijn belangrijk. De media doen namelijk niet alleen verslag van de werkelijkheid, ze schrijven die ook voor. De start van het nieuwe mediaseizoen brengt de kans met zich mee om bij te dragen aan een werkelijkheid die gebaseerd is op gelijke kansen. Ik kijk ernaar uit.

