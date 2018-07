Nederlandse landbouw kan weer koploper zijn met gebiedscoöperaties

Als minister van landbouw had Sicco Mansholt kort na de Tweede Wereldoorlog de taak om de voedselvoorziening in Nederland op orde te brengen. Zijn succesvolle aanpak stoelde op twee pijlers. De eerste pijler was inkomensgarantie voor de boeren, onder andere door minimumprijzen. De andere richtte zich op schaalvergroting, door flink te innoveren.

Deze aanpak zette Mansholt door in de Europese Commissie, waar hij in 1958 aantrad als Landbouwcommissaris. Daar ontwikkelde hij het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De basisgedachte staat nog steeds overeind: met subsidies zekerheid bieden aan boeren voor de lange termijn. En met succes. In Europa wordt voortdurend meer dan genoeg voedsel geproduceerd en zeker in Nederland lopen boeren voorop als het gaat om innovatie.

Maar er is ook een keerzijde. Het landschap, de biodiversiteit, de natuurgebieden en de sociale samenhang op het platteland zijn het kind van de rekening geworden. Kleine boerenbedrijven die niet zijn meegegaan in de schaalvergroting kregen een andere functie: recreatie, zorgboerderij, streekproducten, bewoning. Hierdoor zijn tegenstrijdige belangen in het landelijk gebied ontstaan. Bovendien liggen er nog flinke uitdagingen op het gebied van energievoorziening, recreatie, duurzaamheid en dierenwelzijn. De huidige GLB-subsidies bieden allesbehalve een antwoord daarop.

Willen we deze nieuwe uitdagingen oppakken, dan moeten we boeren opnieuw de ruimte geven om te innoveren en te transformeren. Maar nu met een veelzijdiger aanpak. Dat kan heel eenvoudig. Besteed de huidige GLB-subsidies - 877 miljoen euro per jaar - niet meer aan ondersteuning van de landbouwproductie, maar aan de ontwikkeling van het totale landelijke gebied.

In navolging van Mansholt geven we de agrarische sector hierbij zekerheid voor de lange termijn. Een bewezen strategie. We belonen de agrariërs die de handschoen oppakken met ondersteuning voor een periode van tien jaar. Genoeg om de transitie in de hoogste versnelling te zetten.