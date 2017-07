Nederlanders zijn niet ‘dubbel’ in hun houding tegenover discriminatie

Ruim twee derde vindt discriminatie verwerpelijk en tegelijkertijd vindt bijna driekwart dat er tegenwoordig te snel geroepen wordt dat iets discriminerend is. Maar waarom zou de eerste bevinding in tegenspraak zijn met de tweede? Nederlanders zijn niet ‘dubbel’, maar staan in overgrote meerderheid pal achter de democratische en morele waarden van de samenleving en de rechtstaat: discriminatie is verwerpelijk en strafbaar. Punt uit. Tegelijk hebben ze de laatste jaren niet weggekeken en moesten ze constateren dat een agressieve, politiek georganiseerde en soms fanatieke minderheid van activisten, bij wijlen gesteund door aan penitentie verslaafde media, te pas en te onpas de discriminatiekaart trekt.

Iemand ‘zwarte aap’ noemen heeft in de verste verte niets met de Nederlandse cultuur te maken

Dit gevoel kreeg ik gisteren ook bij het lezen van het Trouw-commentaar. Daarin werd een van de vele citaten uit het SCP-rapport gebruikt om de dubbele houding te illustreren. Een vrouw waarvan het SCP meldt dat ze ‘76 jaar en lageropgeleid is’, zegt: “Als je tegen iemand zwarte aap zegt, voelen zij zich al gediscrimineerd. Op een dorp heeft iedereen een bijnaam.” Maar hoe representatief voor de rest van Nederland is deze wereldvreemde opmerking van deze ‘lageropgeleide’ bejaarde dorpeling? Iemand ‘zwarte aap’ noemen wegens zijn huidskleur is zuiver racisme, verwerpelijk en sinds de klachten van Sylvana Simons ook strafbaar, weten we. Dit heeft in de verste verte niets met de Nederlandse (dorps)cultuur te maken maar met de schofterige instelling van een onbehouwen figuur.

Ook in ditzelfde commentaar werd aan een voorbeeld van het Planbureau gerefereerd dat tot ‘isolement’ van de migrant kan leiden: als hem de vraag ‘waar kom jij eigenlijk vandaan?’ wordt gesteld. Laat ik hier als migrant met een verblijf van veertig jaar in Nederland kort over zijn. Deze vraag is mij vanwege mijn vreemde accent of mijn ‘exotische’ naam honderden keer gesteld gedurende die vier decennia. Ik heb die altijd als een teken van belangstelling en nieuwsgierigheid voor mijn persoon opgevat en soms fungeerde de vraag als inleiding voor zeer prettige verdere contacten. Kunnen we deze modieuze semantische onzin die door lieden met kilometerslange tenen in onze samenleving wordt ingespoten nu eindelijk eens loslaten?

Tot slot, in ditzelfde commentaar staat: ‘Is dat nou werkelijk discriminerend? Het is toch immers helemaal niet zo bedoeld? Die vragen doen terugdenken aan de discussie rond Zwarte Piet, die door voorstanders van deze figuur inmiddels wel is verloren.’ Op welke al dan niet wetenschappelijke gegevens is deze gratuite en bijna militante bewering gebaseerd? Alle peilingen van voor het laatste Sinterklaasfeest laten zien dat minstens 75 procent van de geënquêteerden tegen het aanpassen van de figuur Zwarte Piet is en pogingen daartoe beschouwt als ‘een aanval op de Nederlandse cultuur’. Wie heeft er in deze discussie nu voorlopig het nakijken?

