Nederlanders en hun schaatskoorts: daar snapt een Belg dus niets van

Wanneer het kwik een aantal dagen fors onder de nul duikt, blijven wij Belgen graag binnen zitten. De verwarming een tikkeltje hoger. Verder doen verkoudheden hun intrede, het verkeer verloopt chaotisch, en we vragen ons allen af wanneer het nu eindelijk eens gedaan kan zijn… We gooien weleens een sneeuwbal. Meer niet.

In Nederland, echter, wordt er met overtuigd jolijt van de daken gekraaid: “Jippie! Zo dadelijk kunnen we schaatsen op écht ijs!”

Schaatswinkels lopen storm, skivakanties worden geannuleerd, overal wordt er gefluisterd en gehoopt… Schaatskoorts. Nooit van gehoord. Zelfs voetbalvelden worden omgevormd tot schaatsbanen. Erg spitsvondig, maar hoe verzinnen jullie het! En met voetbal is Nederland ook altijd al net even iets fanatieker dan ons geweest, eufemistisch uitgedrukt. De Elfstedentocht en kwalitatief Nederlands voetbal, het is al weer even geleden.

Protagonisten

Zelfs het Olympisch Stadion in Amsterdam is omgevormd in een schaatsbaan: “De Coolste baan van Nederland”. Het is nog vroeg, maar jong en oud drommen al het stadion binnen. Bezoekers worden onthaald in een donkere kamer waar een epische stem hen vertelt hoe Jaap Eden exact 125 jaar geleden het wereldkampioenschap schaatsen won. Wat verder, in een tunnel naar de schaatsbaan, brengt een onvermoeibare commentator verslag uit van een schaatswedstrijd waarin Nederlandse helden de protagonisten spelen.

In België wordt niet veel geschaatst. Het klinkt eerder als een excuus om bij een tweede date #metoo-praktijken uit te oefenen op je partner, in het geval zij wankelt of valt.

Licht aan het einde van de tunnel: een lieflijk tafereeltje. Op een funky bassline schaatsen kinderen hand in hand idyllisch rondjes, terwijl meer geoefende schaatsers links van hen voorbij zoeven. Met fonkelende ogen stoppen mensen gretig de voeten in hun schaatsen. Anderen zijn al aan een versnapering toe.