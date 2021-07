Nederland zou iets kunnen leren van Zweden qua openheid en transparantie

Voorafgaand aan een conferentie voor onderzoeksjournalisten in 2019 had een Zweed een testje gedaan. Hij vroeg de lijst met mails op die de premiers van Zweden en van Nederland de week ervoor hadden verstuurd, inclusief bijlagen. Beiden reageerden niet op tijd, maar de burgemeester van Götenborg kreeg eenzelfde verzoek en leverde de informatie binnen een paar uur. De premier van Zweden kon bovendien direct voor de rechter gedaagd worden, waarna de gegevens er alsnog binnen enkele dagen zouden zijn. De premier van Nederland kon het verzoek gewoon negeren.

Want er bestaat in de twee landen een fundamenteel andere houding ten aanzien van overheidsgegevens. Alles in Zweden is openbaar, tenzij de staatsveiligheid in het geding is. En alles is erop gericht dat mogelijk te maken: er zijn registers met documenten, duidelijk loketten, telefoon-, sms- en whatsapp-verkeer komt beschikbaar, en ga zo maar door. Leningen, belastinginformatie, vuilnisophaalgegevens, schoolrapporten: alles is opvraagbaar en snel beschikbaar. Als twijfel bestaat over een weigeringsgrond, zoals het vermeende gevaar voor de staatsveiligheid, dan moet een rechter daar binnen enkele weken een knoop over doorhakken.

Kom daar in Nederland eens om. Hier ontbreken goede overheidsregisters met documenten en is de vertraging enorm. Maanden, soms zelfs jaren, gaan er overheen voordat op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) opgevraagde documenten beschikbaar komen. Er worden allerlei argumenten ingezet om publicatie tegen te houden, zoals tijdgebrek, de belangen van derden die geschaad zouden kunnen worden, of de claim dat een notitie iets anders is dan een memo. Het ministerie van Volksgezondheid besloot afgelopen jaar zelfs alle Wob-verzoeken over coronabeleid te parkeren en zelf te bepalen wanneer het documenten publiceert. De rechter veegde dat gelukkig vorige week van tafel.

Controle van de macht is het cruciaal

Openheid is lastig, want die kan stevige discussie genereren. Openheid kost ook tijd. Maar voor de transparantie van bestuur en controle van de macht is het cruciaal. Er is nu weliswaar een nieuwe Wob-wet in de maak, maar die is nauwelijks een verbetering.

Waar journalisten (en burgers in zijn algemeenheid) mee kampen bij Wob-verzoeken, is waar ook de Tweede Kamer mee kampt. Informatievoorziening vanuit regering en ministeries blijkt achteraf vaak onvolledig, zoals onder meer tijdens de toeslagenaffaire keer op keer is vastgesteld. Als die affaire ons iets heeft geleerd, dan is het dat een overheid die bang is verantwoording af te leggen, een overheid is die systeemfalen inbouwt. Dat besef zou in alle geledingen moeten doordringen, te beginnen bij de regering en de ambtelijke top van het Rijk.