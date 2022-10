Nederland zit opnieuw in een groeistuip

Piet de Jong, premier van 1967 tot 1971, was niet verrast door de onrust in zijn dagen, de luidruchtige revolte van de aanstormende generatie tegen het gezag. ‘Ik dacht: Ha, men wordt wakker. Dit zijn de eerste verschijnselen van de puberteit van Nederland. Een groeistuip.’

De Jong had de onrust al meteen na de oorlog verwacht vanwege de ingrijpende inbreuk van de Duitse bezetting in het gewone leven. Maar toen hij in 1946, na zes jaar op zee, weer thuiskwam trof hij een doodstil en rustig land aan. ‘Ik vond het verbluffend.’

Door deze kijk op de dingen en zijn ervaringen als onderzeebootcommandant in oorlogstijd deelde De Jong niet in de paniek die in de jaren zestig onder gezagsdragers uitbrak. Toen een aantal studenten in het Rijksmuseum de zaal van de Nachtwacht bezette, wees hij hardhandig ingrijpen af. ‘Laat ze maar zitten. Ze krijgen vanzelf honger en misschien steken ze nog wat op van die oude Rembrandt.’

De fase van adolescentie

Hoe moet de sociale onrust in onze dagen worden begrepen? In de lijn van De Jong doorredenerend zou Nederland zich nu in de fase van adolescentie bevinden, op zoek naar een identiteit die het individu weer verbindt met de gemeenschap en de natie bestemming geeft. Een nieuwe groeistuip?

Vanuit dat gezichtspunt is veel van de sociale en politieke dynamiek te verklaren: het verval van de oude volkspartijen CDA en PvdA, de opkomst van het populisme, de fragmentatie van het krachtenveld, en de verschuiving van een partijen- naar een personendemocratie. Onder de oppervlakte een vervreemding tussen bestuur en burgers, die zich uit in wantrouwen.

Dat het onbehagen zich richt op de politiek bewijst ondertussen hoe diep de democratie in de genen van onze natie is gekropen. Den Haag blijft het kristallisatiepunt van hartstochten, frustraties, verlangens en belangen. Destijds waren vooral de christelijke partijen, waaronder De Jongs KVP, het mikpunt, omdat zij niet alleen de politiek beheersten, maar ook de uitdrukking waren van de hiërarchische gemeenschapsverbanden waaruit de nieuwe generatie wilde losbreken.

Spiegelbeeldig zijn nu de dominante liberale partijen (VVD, D66) als verbeelders van de individualisering het voornaamste doelwit van onvrede. Geen van de klassieke partijen is er de afgelopen decennia in geslaagd het individu weer te verbinden met de gemeenschap. De christen-democraat Balkenende sloeg in 2007 nog het advies van zijn partijgenoot Wijffels in de wind deze ambitie in de missie van zijn vierde kabinet (met PvdA en ChristenUnie) op te nemen.

Een ontketening van het individualisme

De Franse politieke denker Claude Lefort (1924-2010) schreef eind vorige eeuw dat burgers een verbinding moeten voelen tussen hun privébelang en het publieke belang. Zonder deze essentiële sociale integratie gaat het mis in een samenleving. De huidige politiek-sociale toestand laat zien waarvoor Lefort waarschuwde: een ontketening van het individualisme en, meer nog, het succes van bewegingen met een populistisch of fascistoïde ideaal. Hoe tegenstrijdig ook, populisten verdedigen een absolute individuele vrijheid binnen een nativistisch bepaalde culturele gemeenschap.

Fortuyn smeedde dit amalgaam rond de eeuwwisseling uit zijn motto ‘Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg’ en zijn zorgen over de ‘verweesde samenleving’. Je kon het, in gunstige zin, uitleggen als een poging de individuele burger weer met de gemeenschap te verbinden. In ongunstige zin luidde het de emancipatie in van de grote bek in een autoritair geleide samenleving van vreemde smetten vrij. De oude partijen pikten het signaal niet op of bogen mee.

De vraag is of ons stelsel opnieuw in staat is de sociale onrust op te vangen en te kanaliseren. De instituties zijn taai, maar staan door het toeslagenschandaal, de inbreuk van de coronapandemie op het sociale leven en de brandende kwesties van deze tijd stuk voor stuk onder zware druk. Het hangt van de partijen en gezagsdragers af of zij het hoofd koel houden en zich in het hypergevoelige mediaklimaat niet al te snel van de wijs laten brengen.

Verend opvangen

Piet de Jong voerde destijds een beleid van ‘verend opvangen’, de manier waarop hij in de onderzeeboot een bemanningslid opving bij wie de spanningen te veel werden. Wat in de enge ruimte van het schip werkte, werkte ook in het gespannen Nederland van die dagen, al werd dat toen niet onderkend. De Jong ondervond de waardering voor zijn koelbloedigheid en kalme hand pas decennia later.

Van essentiële betekenis is een ideologische omslag die de basis onder het bestel herstelt. Zoals een halve eeuw terug het collectieve denken op zijn grenzen liep, loopt nu het liberale gedachtegoed van individuele zelfredzaamheid op zijn grenzen. Een synthese is nodig om, effectiever dan met uitingen van verontwaardiging, het populisme met zijn kwaadaardige uitwassen tot staan te brengen.