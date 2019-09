Nederland zit nog midden in een salafistische ontkenningsfase

Het warm water weer uitvinden, kent u deze uitdrukking? Die kwam bij me op toen ik met de oorverdovende tamtam van ‘Nieuwsuur’ en NRC over salafisme werd geconfronteerd. En dat op 11 september! Gisterochtend opening van het ‘NOS Journaal’, voorpagina van NRC Next (‘Kind leert op salafistische scholen zich af te keren van Nederland’), geschokte reacties op Radio 1. Eergisteren geschokte politici bij Nieuwsuur en de opening van NRC Handelsblad. Jazeker, vijftien jaar na de moord op Theo van Gogh door salafist Mohammed B. hebben de padvinders van de Nederlandse journalistiek aan het salafistische warm water gelebberd. Kijk toch hoe ze ook onze moslimse krullenbollen vergiftigen!

Pikante details

Nu moet ik niet te hard oordelen, want door deze mondiale scoop zijn wel enkele pikante details naar buiten gekomen. Zo vernemen we dat op salafistische moskeescholen kinderen multiplechoicevragen krijgen over hoe je homoseksuelen of afvalligen moet doden: a. zweepslagen, b. stenigen, c. doden met een zwaard. Dat laatste is het goede antwoord. Ook leer je dat een christen prettige Kerst wensen zo ongeveer de ergste zonde is. ‘Je kunt nog beter ­iemand feliciteren met een moord dan met Kerst.’

Gisterochtend merkte islam­specialist Gert Jan Geling op ­Radio 1 op: “Journalisten en arabisten ­geven al jaren aan dat dit een groeiend probleem is. Als je dan steeds geschokt reageert, vind ik dat niet meer geloofwaardig klinken.”

Het begin van de ontkenningfase van de nare kanten van de islam situeer ik een tijdje na de moord op Van Gogh in 2004 bij het controversiële pamflet van Geert Mak: ‘Gedoemd tot kwetsbaarheid’. Daarin wees hij resoluut naar de echte vijanden van de democratie: journalisten en politici die met hun islamkritiek niets anders dan ‘handelaars in angst’ waren. Mak, lang NRC-medewerker, werd door bijna alle NRC-prominenten gesteund. Ook pikant. Hij vond de kerstboom op de Dam lelijk en schreef erover: ‘De leegte walmde je tegemoet (...) Maar ook de leegte aan cultuur, traditie, innerlijke waarde. Je zou bijna moslim worden.’

Winterdiners en eindejaarsmaaltijden

Dat zijn woorden die salafisten, die als geen ander je zwakke plekken weten te vinden, graag horen. Of dat je ‘uit respect’ de kerstdiners op school voortaan ‘winterdiners’ of ‘eindejaarsmaaltijden’ noemt en met Pasen naar ‘lente-eieren’ gaat zoeken.

Maar medemoslims, zoals toenmalig Kamerlid Marcouch riepen op tot weerbaarheid. Hij omschreef het salafisme als ‘voorportaal van het jihadisme’ en vroeg om een verbod. We schrijven 2015. Tien jaar eerder vroeg Ayaan Hirsi Ali ongeveer hetzelfde en werd verguisd. Ook in NRC. De weldenkende gemeente vond dit, net als nu het verbod op de salafistische nikab, aantasting van de godsdienstsvrijheid. En hebben we zelf niet onze orthodoxe mannenbroeders? Al moet ik de eerste gereformeerde nog tegenkomen, die adviseert een uitgetreden kerkganger met een zwaard (keuze c) te vermoorden. Maar goed, warmwaterspecialisten zijn nu geschrokken en krijsen ‘nou, nou.’ Tot over vijftien jaar!

