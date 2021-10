Nederland riskeert een golf aan gokverslaafden

Begin deze maand trad de Wet Kansspelen Op Afstand (kortweg KOA) in werking. Hoewel veel Europese landen al een tijd hard inzetten op het reguleren van online kansspelen, zorgt Nederland met de KOA-wet nu pas voor de opening van de legale online gokmarkt. Die verlate wet zal uitbreiding en extra beleid vereisen, zo leert een blik op buurland België.

Online kansspelen vormen al sinds het einde van de jaren negentig een groei-industrie. Toch duurde het in Nederland bijna twintig jaar totdat de overheid met de KOA-wet tot wettelijke actie overging.

In België waren we tien jaar geleden al aan het reguleren. Een analyse van de evolutie van de Belgische kansspellicenties toont aan dat het aantal vergunningen voor online sportweddenschappen (sportprijsvragen) sindsdien meer dan verdubbeld is, van 10 in 2013 tot 25 licenties vandaag. Het valt te verwachten dat Nederland een soortgelijke evolutie zal doormaken, met waarschijnlijk een snellere toename in de eerste twee tot drie jaar.

Voorlopig zijn ze nog met zijn tienen, de kansspelaanbieders die hun online diensten legaal aan het Nederlandse volk mogen aanbieden. In 2022 volgt waarschijnlijk al een eerste vergunningsgolf, met daarbij ook heel wat ‘gestrafte’ grote bookmakers zoals Unibet en Bwin, die dan de markt kunnen betreden. Samen zullen de Nederlandse gokaanbieders goed zijn voor een miljoenencohort aan klanten, die op hun beurt voor miljarden euro’s aan inkomsten zullen zorgen. En ook de overheid pikt haar graantje mee.

Bescherming

Wat betekent dit voor de individuele speler? De situatie in België voorspelt weinig goeds. Een recente hoorzitting van de Belgische Federale Commissie Justitie leerde namelijk dat er zich sinds de liberalisering van de online gokmarkt in België een stijgende verslavingsproblematiek voordoet. Bijna 200.000 Belgen werden hierom tussen 2012 en 2018 uitgesloten van het kansspelaanbod. Internationaal onderzoek toont aan dat het vooral deze problematische gokkers zijn die voor de stijgende inkomsten van de sector verantwoordelijk zijn.

Bij sommigen gaat de problematiek zelfs zo ver dat ze hun huis, baan, relatie of gezin letterlijk ‘op het spel zetten’ om toch maar weer aan hun vertrouwde (virtuele) casinotafel te kunnen plaatsnemen. Het achterliggende idee is dat men eerdere verliezen in één klap zou kunnen terugwinnen, of opnieuw controle over het spel of eigen leven zou kunnen terugvinden. Helaas blijkt dat vaak één grote illusie, waardoor het gebrek aan controle nog méér toeneemt, de inzetten nogmaals worden verhoogd en de sector nog rijker wordt dan voorheen.

In Nederland zijn er volgens deskundigen nu al rond de 100.000 gokkers die (op termijn) in de problemen kunnen komen.

Producten zoals videogames hebben een verslavend karakter

Gelukkig kent Nederland wel een sterke Kansspelautoriteit (KSA) om het een en ander in goede banen te leiden. Deze gokwaakhond onderwerpt de licentie-aanvragen aan een kritische evaluatie, waarbij het welzijn van de burger op nummer één moet staan. Die bescherming neemt de KSA ter harte, in het bijzonder ten aanzien van gokreclame.

De Nederlandse kansspelwet reguleert veel meer dan momenteel in België. Daardoor worden gokactiviteiten zoals event- en spread betting al op voorhand sterk gekanaliseerd.

Toch is dit ons inziens niet genoeg om gokverslaving in te dijken. De goksector werkt namelijk volop aan ideeën om nieuwe spelers aan te trekken. Producten met soms verborgen kansspelelementen – zoals videogames en e-sports – hebben een verslavend karakter bij kwetsbare groepen zoals jongeren, maar worden niet waterdicht gereguleerd door de KOA-wet.

Uitbreiding en actualisering van die wet is nodig. Net als een duidelijk en breedgedragen gokbeleid, gericht op bewustwording over de risico’s van kansspelen, zoals financiële schulden en sociale isolatie. Anders dreigt ook in Nederland een gokepidemie met alle gevolgen van dien.

