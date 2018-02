Nederland moet zijn morele verplichtingen in de Antillen nakomen

De beide Kamers stemden dinsdag in met de noodwet die het mogelijk maakt dat het ­bestuur van Sint-Eustatius (tijdelijk) opzij wordt geschoven. Voor het eerst sinds het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw grijpt Den Haag in het lokale bestuur in. Na ­Finsterwolde is het nu de beurt aan een ‘gemeente’, ­gelegen in de Bovenwindse Antillen.

De stap is, afgaand op het deze week gepubliceerde onderzoeksrapport over de situatie op Sint-Eustatius, terecht. Het rapport heeft talloze voorbeelden van wanbestuur, nepotisme en bedreigingen door bestuurders van ambtenaren en inwoners van het eiland. Er was geen andere mogelijkheid deze al langer voortslepende crisis aan te pakken.

Op Sint-Maarten moest Den Haag met dreigementen komen om te zorgen dat geld, bestemd om de gevolgen van orkaan Irma op te vangen daaraan besteed wordt

Tegelijkertijd is het ingrijpen van staatssecretaris Raymond Knops een bewijs te meer dat we met de nieuwe bestuurlijke verhoudingen tussen Nederland en (een aantal van) de Antilliaanse eilanden nog niet veel zijn opgeschoten. De sanering van de financiën op de Antillen, de verzelfstandiging van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten en het aanhalen van de banden met Saba, Bonaire en Sint-Eustatius door van die drie eilanden bijzondere Nederlandse gemeenten te maken heeft nog bepaald niet opgeleverd wat ervan werd verwacht.

Een trieste balans Op Curaçao werd een oud-premier wegens corruptie opgepakt en weigerde een regering nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Op Sint-Maarten moest Den Haag met dreigementen komen om er zeker van te zijn dat geld bestemd om de gevolgen van orkaan Irma op te vangen ook daar aan besteed wordt. En nu wordt een heel eilandbestuur terzijde geschoven. Een trieste balans. Bij de verhoudingen met de Antilliaanse eilanden speelt altijd mee dat bij onwelgevallige berichten uit Den Haag onmiddellijk van neo-kolonialisme wordt gesproken. Het leidt tot begrijpelijke, maar ook verkeerde terughoudendheid in Den Haag. Daarvan is nu gelukkig geen sprake. Ingrijpen is nodig vanuit het belang van de Statiaanse bevolking en de klacht van de terzijde geschoven bestuurders dat Nederland de internationale rechtsorde schendt kan niet serieus genomen worden.