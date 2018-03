Nederland moet kalifaatkinderen terughalen en opvangen

Niet in de steek Lees verder na de advertentie Ik heb begin maart aan bijna alle Tweede Kamer fracties een oproep gedaan deze kinderen niet in de steek te laten. Ik hoop dat ook de media veel druk zullen uitoefenen om de politiek in beweging te krijgen. Mirjam Thomsen Eindhoven

Bevrijding vieren Het merendeel van de 175 kalifaatkinderen is jonger dan 4 jaar. Als wij deze kinderen met respect, liefde en begrip behandelen en erkennen dat zij geen keus hadden, hebben ze een toekomst. Dit is zeker ook in het belang van onze eigen veiligheid. We oordelen wreed over kinderen die zelf niet kunnen kiezen. Hoe willen we op 5 mei de bevrijding vieren en onszelf recht in de ogen kijken. Jantje Bonthond Norg

Slap Het is me uit het hart gegrepen, deze kinderen moeten terug naar Nederland. Al een tijdje dacht ik, wat is onze regering toch slap en uiterst voorzichtig. Deze kinderen kunnen er niets aan doen dat zij in een barre situatie zitten. Als wij ze terughalen, moeten we ze goed begeleiden. Als ze daar blijven, worden ze eerder terroristen. Bram Vreugdenhil Alphen a/d Rijn

In vrijheid Nederland moet zich het lot van kalifaatkinderen zeker aantrekken en hen zonder hun ouders actief naar Nederland halen, om hun hier de kans te geven in vrijheid op te groeien. Kinderen van Nederlandse ouders hebben daar moreel gezien recht op. Maar wellicht nog belangrijker is de kans op toekomstige radicalisering. Die lijkt mij groter wanneer zij onder slechte omstandigheden opgroeien in een kamp met mensen (zoals hun ouders) die dat radicale gedachtengoed aanhangen en uitdragen, dan wanneer zij opgroeien in een vrij land waarin verschillende ideeën naast elkaar kunnen bestaan. Menno Wierdsma Eelde

NSB-kinderen Voor ons is de positie van kalifaatkinderen - met één of twee Nederlandse ouders - vergelijkbaar met die van NSB-kinderen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook zij werden de dupe van de keuzes van hun ouders en betaalden daar een prijs voor. Dat laatste weten we van familie. Uit humane overwegingen alleen al zou Nederland deze jonge kalifaatkinderen moeten opsporen om hun zodoende een ellendig leven te besparen en hun een toekomst te bieden. We pleiten voor een warm welkom voor kleine kinderen van nog geen tien jaar. Van oudere kinderen zou van geval tot geval bekeken kunnen worden of ze welkom zijn. Dorien Sijm en Jan van den Brink Eindhoven