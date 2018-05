Nederland kan zich tegenover Rusland geen zwakke knieën veroorloven

Maar ook een nietig gebaar, gegeven de marginale positie van deze krant, die zeer kritisch staat tegenover het Kremlin. Eergisteren, aan de vooravond van het nieuws over de Russische herkomst van de fatale Buk-raket, kwam de krant weer met een bijzondere publicatie: een brief van nabestaanden van MH17-slachtoffers aan het Russische volk.

Het is een mooi epistel, geschreven om de harten van de lezers te raken. “Als we ons overgeven aan haat en bitterheid, dan zal dat onszelf verteren. En wordt het niet door landen in bedwang gehouden, dan zal het het menselijk leven op deze planeet vernietigen.” De nabestaanden houden de Russische burgers niet verantwoordelijk voor de aanslag, schrijven ze. Wel ‘de Russische staat en zijn leiders’. Ze hekelen de complottheorieën van de staatsmedia (‘Het toestel zat al vol doden en werd met opzet gecrasht’) en vragen de Russische autoriteiten om eerlijk te zijn. “De waarheid bestaat en de waarheid doet ertoe.”

Wat begon in de Krim werd een keten van Russische leugens, uiteindelijk ook over de MH17

Maar niet in Moskou. Niet in het Kremlin. Wat begon met de eerste leugen over de Krim, waar de inzet van ‘groene mannetjes’ de betrokkenheid van Poetin moest maskeren, werd een keten van leugens over de opstand in Oost-Oekraïne, waar Moskou zo volstrekt niets mee te maken had dat gesneuvelde Russen anoniem moesten worden begraven. Het maakte het onmogelijk te erkennen dat separatisten met Russisch materiaal en mogelijk ook met Russische assistentie zo stom waren geweest een passagierstoestel neer te halen.

Namen Maar nu ligt er dus bewijs. De aanslag gebeurde met een Buk van de 53ste Luchtafweerraketbrigade van het Russische leger, en de onafwendbare confrontatie met Moskou begint vorm te krijgen. Rutte keert terug uit India, Blok uit Luxemburg. De regering zal proberen het spel zo internationaal mogelijk te spelen en ook de Kamer kiest die route door aan te dringen op actie via de Veiligheidsraad, waar Nederland op dit moment lid van is. Met steun van de EU zal Rusland verzocht worden nu toch echt volledige openheid te geven aan het Joint Investigation Team (JIT). Wat Rusland natuurlijk niet zal doen. En dan? Op een gegeven moment zal het JIT met namen van verdachten komen. Misschien offert Moskou een paar onderknuppels op, maar ik denk het niet. Vervolgens is de vraag hoe lang en hoe hard de EU zich achter Den Haag zal blijven opstellen; dat houdt een keer op. Niet omdat Poetin onze vriend is, zoals Jean-Claude Juncker onlangs zei in Trouw, maar omdat er meer belangen spelen. De EU heeft de Russen nodig in de internationale diplomatie (Iran, Syrië) en telt bovendien binnen haar gelederen notoire Poetin-liefhebbers, zoals Viktor Orbán. Maar Nederland kan zich, hoezeer Wilders en Baudet het ook zouden willen, in deze erezaak geen zwakke knieën veroorloven. Drie keer per week schrijft Stevo Akkerman een column waarin hij de 'keiharde nuance' en het 'onverbiddelijke enerzijds-anderzijds' preekt. Lees al zijn columns terug in dit dossier.

