Nederland heeft een Derde Kamer nodig

Dat de meest trouwe bondgenoot van D66 bij de actieve donorregistratie (ADR) de SP was – van beide partijen stemden zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer álle aanwezige leden voor – zou toch reeds te denken moeten geven bij wie geen diehard socialist wenst te zijn. Het meest eigene van een mens tot staatsbezit verklaren, daarin lopen D66 en de SP duidelijk hand in hand.

Gedane zaken nemen (helaas) geen keer, dus die wet op de actieve donorregistratie (ADR) zal niet gauw weer ongedaan worden gemaakt. De gang van zaken rond die nieuwe wet roept echter een andere fundamentele vraag op: wat is de waarde van onze Grondwet? Want dat ADR een inbreuk maakt op artikel 11 van deze Grondwet – dat de onschendbaarheid van het menselijk lichaam moet waarborgen – werd niet alleen als een bezwaar door tegenstanders van de wet opgevoerd, maar ook waarschuwend opgemerkt door de Raad van State.

M inimale meerderheid

Zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer is Pia Dijkstra’s ADR-wet met de krapst mogelijke meerderheid aangenomen: beide keren gaf één stem de doorslag. Kennelijk is het in ons land dus zo dat met de meest minimale parlementaire meerderheid een grondrecht onderuit kan worden gehaald. Terwijl een Grondwet de burgers juist zou moeten beschermen tegen de politieke waan van de dag.

In veel landen wordt zo’n bescherming aangebracht door constitutionele toetsing. Een speciaal gerechtshof, zoals het Bundesverfassungsgericht in Duitsland of het Supreme Court in de Verenigde Staten, kan dan beoordelen of een door het parlement aangenomen wet strijdig is met de Grondwet. Is dat het geval dan zal of de wet zo moeten worden herzien dat hij wel binnen de Grondwet past, of zal voordat de aldus afgekeurde wet kan worden ingevoerd eerst de Grondwet moeten worden herzien. Daarvoor is dan een versterkte meerderheid nodig.

De Grondwet. © anp

Constitutionele toetsing heeft dus het grote voordeel dat grondrechten beter gewaarborgd zijn. Maar er is een keerzijde. Ongekozen rechters bepalen zo wat wel en wat niet toelaatbaar is, en indien zij de Grondwet ‘actief’ gaan interpreteren – aan de hand van jurisprudentie en/of hoe zij zelf een grondwetsbepaling opvatten – knaagt dat aan de democratie. Onze grondwetgever heeft tot nog toe niet voor niets de mogelijkheid van constitutionele toetsing afgewezen en het parlement aangewezen als de instantie die heeft te bepalen of een wet in strijd met de Grondwet is.