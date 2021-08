Ik heb er vanwege het ondraaglijke om elkaar heen draaien in de formatie nog eens goed over nagedacht, en mijn conclusie is deze: Nederland heeft betere kiezers nodig. Ga maar na, welk electoraat is nou zo dom om achttien partijen het parlement in te sturen, elk met een eigen groot gelijk? En dat met zetelaantallen waar, gezien de onderlinge uitsluitingen, nooit een werkbare meerderheid van te brouwen is?

Het is mooi dat de PvdA en GroenLinks zaterdag hun verloving konden bekrachtigen, misschien leidt het op termijn zelfs tot een Kamerfractie minder, al zal Pieter Omtzigt er mogelijk weer een aan toevoegen.

Maar voor de formatie lijkt het niets uit te maken dat Ploumen en Klaver van hun leden samen door mogen pakken. Ze vormden al één blok in de onderhandelingen, voor zover je van onderhandelingen kon spreken. Wat dat betreft is er ‘niets nieuws onder de zon’, zoals VVD-­veteraan Henk Kamp dit weekeinde op radio en televisie kwam vertellen.

Zet de blokkade-aanvoerders voor het blok

Volgens Kamp, die zelf in 2012 informateur was, is het tijd om Mariëtte Hamer te bevrijden van haar Sisyphus-taak, en gelijk heeft hij. Hoeveel aanzetten tot een opzet voor een proeve van een concept-regeerakkoord wil je hebben als je weet dat er onder je gesprekspartners geen coalitie gevormd kan worden? Zet de blokkade-aanvoerders voor het blok. Willen Rutte en Hoekstra definitief niet met GroenLinks en PvdA? Dan is die optie van de baan. Wil Kaag ­definitief niet met Segers? Dan is ook dat alternatief verdwenen.

Blijft over een minderheidskabinet (VVD/D66, al dan niet aangevuld met het instabiele CDA), een extraparlementair kabinet (zonder regeerakkoord, in feite een ad-hoc-regering) of nieuwe verkiezingen. Maar doe iets om de impasse te doorbreken. De urgentie is te groot om een demissionair en aangeschoten kabinet te laten doorregeren zonder duidelijk mandaat, terwijl er ook nog de belofte in de lucht hangt van een nieuwe bestuurscultuur, wat daarvan ook gemeend moge zijn.

Ik vrees dat dat niet veel is.

Natuurlijk, de urgentie is altijd groot, de wereld staat altijd in brand, het is altijd juist nu tijd voor daadkracht – dat relativeert. Maar ik denk dat ik de grote problemen van onze tijd niet hoef op te sommen om duidelijk te maken dat we echte politiek nodig hebben, met partijen en politici die vanuit innerlijke overtuiging keuzes maken, voorbij het ­managen en de marketing, de constante zorg om de beeldvorming.

Intussen krijg je toch de indruk dat deze informatie vooral draait om het wegwerken van onwelgevallige tafelgenoten, hetzij PvdA/GroenLinks, hetzij ChristenUnie. “Het grote probleem van deze formatie is dat er maar niet over de inhoud wordt gesproken”, zei Jesse Klaver zaterdag in de Volkskrant. “De inhoud beperkt zich tot de A4’tjes met de samenvatting van het stuk dat VVD en D66 samen hebben geschreven.”

Klinkt dat armoedig of klinkt dat niet armoedig? Ik wil niet voor nieuwe verkiezingen pleiten – je moet het doen met de uitslag die er ligt – maar als het erop uit zou draaien, zou ik er niet echt rouwig om zijn. Ik stem dan natuurlijk op de Partij voor de Betere Kiezer.