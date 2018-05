Nederland: een gaaf land, waar duurzaamheid en het milieu onderaan staan

Het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteerde deze week de eerste Monitor Brede Welvaart. Daarin wordt de stand van het land voortaan jaarlijks afgemeten, dit keer niet aan de hand van het Bruto Binnenlands Product, maar op basis van andere factoren dan onze nationale financieel-economische prestaties. Het onderzoek levert een schrikbarend beeld op. Uit de optelsom van deze nieuwste CBS-cijfers en -lijstjes blijkt dat de schaduwkant van het Neêrlands welvaren nog donkerder is dan vaak wordt gedacht.

Nederland bungelt onderaan allerlei groene ranglijsten, volgens de statistici. Een greep daaruit: we zijn binnen Europa een van de grootste uitstoters van broeikasgas per hoofd van de bevolking, Nederlanders produceren vergeleken met andere Europeanen vrijwel het meeste afval, we zijn kampioen voedselverspillen en bijna alle andere Europese landen gebruiken meer duurzaam opgewekte energie dan Nederland. Tenslotte: de zeer succesvolle agrarische sector kent het hoogste aantal dieren per inwoner en veroorzaakt grote mestoverschotten.

Deze bredere blik op de nationale prestaties laat zien: Nederland is een rijk maar allerminst duurzaam land.

'Gaaf en sterk'

De Monitor Brede Welvaart tovert intussen heel andere lijstjes en cijfers tevoorschijn dan waarmee de minister-president vaak komt. Mark Rutte hamert graag op de grote concurrentiekracht van de succesvolle Nederlandse economie. De premier is er goed in Nederland te presenteren als een 'gaaf' en 'sterk' land. Tijdens een gastcollege in 2016 vroeg hij studenten niet te veel te somberen. "Wisten jullie dat het Nederlandse zorgstelsel één van de beste stelsels ter wereld is? En dat ons pensioenstelsel in de topdrie van de wereld staat? Daarnaast staat Nederland in de topvijf van meest concurrerende economieën van de wereld."

Begrijpelijk dat Rutte met zulk optimisme de economische crisis wilde bestrijden. Maar er liggen nu dus heel andere ranglijstjes op tafel, waaruit blijkt wat er allemaal misgaat. Dat is niet alleen de regering en de meeste politieke partijen aan te rekenen, want de meeste burgers werken er in het dagelijks leven hard aan mee dat Nederland onderaan bungelt bij het beschermen van het milieu en het verdelen van welvaart over de wereld. Premier Rutte beloofde in zijn regeringsverklaring dat zijn derde kabinet 'een sterk land' nog beter wil gaan maken. Nu is duidelijk waar die verbeteringen in moeten zitten.

