Nederland, dat niet wil onderhandelen met ontvoerders of hackers, is naïef

Nederland houdt rigide vast aan het standpunt dat het niet onderhandelt met ontvoerders of hackers. Dat is naïef en onhoudbaar. Onderhandelen is soms onontkoombaar en aanzuigende werking is nooit aangetoond, aldus veiligheidsspecialist Maarten Visser.

Maarten Visser is veiligheidsspecialist bij het International Centre for Counter-Terrorism in Den Haag en het Arab Institute for Security Studies in Amman.

Een cyberaanval legde afgelopen weekend wereldwijd vele bedrijven plat. Ook Nederlandse bedrijven werden geraakt. Eind mei was het ook al raak. Toen werd een deel van de Amerikaanse vleesindustrie getroffen. Het betreffende bedrijf betaalde de hackers naar verluidt 9 miljoen euro. De risico’s bleken simpelweg te groot. Niemand betaalt graag losgeld, maar soms is het onontkoombaar.

De Nederlandse overheid voert desondanks een rigide ‘geen-concessie’ beleid. Defensieminister Ank Bijleveld en onderwijsminister Ingrid van Engelshoven hebben beiden de Tweede Kamer uitdrukkelijk verteld dat Nederland niet onderhandelt met ontvoerders, geen losgeld betaalt en ook anderszins niet tegemoet komt aan eisen van terroristen en (cyber)criminelen. Dat standpunt lijkt duidelijk en solide. In de praktijk heeft de overheid grote moeite om dit beleid te handhaven. De Nederlandse spierballentaal is naïef en uitzonderlijk. Wij zijn het enige land ter wereld dat elke crimineel bij voorbaat uitsluit van de onderhandelingstafel.

Ontvoeringen van Nederlanders in het buitenland en cyberaanvallen op Nederlandse bedrijven zijn voor de overheid niet zozeer een ethische kwestie als wel een politiek dilemma. De overheid ontkent steevast haar betrokkenheid. Toch werd in 2004 aan Tsjetsjeense terroristen 770.000 euro losgeld betaald. In 2018 resulteerden geheime besprekingen met Nigeriaanse piraten in vrijlating van de gegijzelden, maar ook in dit geval ontvingen de gijzelnemers een fors bedrag. Cybercriminelen worden ook steeds meedogenlozer. Het is wachten tot hackers onze vitale infrastructuur platleggen. Onderhandelen met de misdadigers moet dan een optie zijn.

Het klinkt goed, maar het werkt niet

Helaas gaat weinig aandacht uit naar de ineffectiviteit van de Nederlandse strategie. Het lijkt zo vanzelfsprekend: toegeven aan losgeldeisen is onwenselijk, want het houdt de criminele praktijken in stand en leidt ertoe dat burgers en bedrijven vaker het doelwit zullen worden. Maar waar zijn deze aannames op gebaseerd? Niet op wetenschappelijk onderbouwde beleidsprocessen. In de Nederlandse politiek is nooit aandacht geweest voor het nut van deze aanpak. Jarenlang empirisch onderzoek maakt duidelijk dat van de Nederlandse strategie geen afschrikkende werking uitgaat. Dat hierdoor in de toekomst minder Nederlanders ontvoerd zullen worden of minder cybercriminelen actief zullen zijn is niet houdbaar.

Andersom is het jezelf bij voorbaat uitsluiten van onderhandelingen de slechtst denkbare openingszet. Het is een gevaarlijke strategie die de overlevingskans van gegijzelden doet afnemen. De overheid staat ook buitenspel wanneer hackers onze nationale veiligheid in gevaar brengen, dat is geen fijne gedachte.

Uit recent onderzoek blijkt dat er veel mogelijk is aan de onderhandelingstafel. Vaak leidt overleg met de criminelen niet alleen tot direct resultaat (vrijlating van de gegijzelden of het veiligstellen van de gestolen data) maar kunnen de misdadigers later alsnog getraceerd en gestraft worden. Soms komt zelfs het losgeld terug, zo is gebleken. Zeker, het betalen van losgeld financiert terroristen en criminele organisaties. Het voorkomt ook groter leed voor bedrijven en brengt onschuldige Nederlanders veilig thuis.

Het financieringsargument is ook zwak omdat de Nederlandse wetgeving achterblijft. Het betalen van losgeld aan criminelen wordt afgeraden, maar is niet strafbaar. Tijdens de herziening van artikel 421 Wetboek van Strafrecht (Financieren van Terrorisme) in 2012 is het woord losgeld zelfs niet één keer genoemd. Dit is begrijpelijk: je verbiedt iemand ook niet de inhoud van de kassa af te geven tijdens een overval.

Het is tijd voor nieuw beleid dat volledige flexibiliteit aan de onderhandelingstafel waarborgt. Uitgangspunt moet zijn dat een transparante Nederlandse overheid de mogelijkheid openhoudt om met criminelen aan tafel te gaan. Spierballentaal redt geen levens, wetenschappelijk onderbouwde beleidsprocessen doen dat wel.

