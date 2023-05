Nederland blijft erg stil over moord op journalist Shireen Abu Akleh

Minister Hoekstra moet vaart zetten achter een task force die de dood van journalisten in bezet Palestijnse gebied onderzoekt, aldus Rolien Sasse, algemeen directeur Pax, en Gerard Jonkman, directeur The Rights Forum.

Vandaag precies een jaar geleden doodde het Israëlische leger de Palestijns-Amerikaanse journalist Shireen Abu Akleh. Zij werkte in bezet Palestijns gebied aan een reportage, toen ze plots werd beschoten. Onafhankelijke onderzoeken, door VN en mensenrechtenorganisaties, hebben vastgesteld dat Israël verantwoordelijk is. Meerdere onderzoeken stellen bovendien dat de geweldsinzet (waarschijnlijk) opzettelijk was.

Israël erkent inmiddels wel ‘waarschijnlijk’ verantwoordelijk te zijn, maar ontkent opzet. Daders worden daarom niet vervolgd. Continu blijven mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden tegen Palestijnen onbestraft. Dat geldt voor de meer dan tweehonderd burgers die in 2018 en 2019 tijdens protesten in Gaza werden gedood. En evenzeer voor de gruwelijke geweldsuitbarsting van kolonisten tegen inwoners van Huwara, eerder dit jaar, met een dode en meer dan honderd gewonden. Israëlische militairen keken toe maar traden niet op. Erger nog, een Israëlische minister merkte juist op dat het dorp van de kaart geveegd moest worden.

De Israëlische mensenrechtenorganisatie Yesh Din rapporteerde vorig jaar dat in de periode 2017-2021 minder dan 1 procent van de Israëlische militairen die Palestijnen leed hebben berokkend, überhaupt zijn aangeklaagd. Straffeloosheid is de norm, ook voor moord.

Permanent en universeel

Veel partijen in de Nederlandse politiek reageerden geschokt op de dood van Abu Akleh. CDA-Kamerlid Agnes Mulder veroordeelde de ‘brute moord in koelen bloede’. Samen met de SP diende ze een motie in, die met ruime meerderheid werd aangenomen. Die motie veroordeelt de ‘frontale aanval’ op de persvrijheid en roept de minister op om zich voor deze zaak te blijven inspannen zodat de daders kunnen worden berecht.

Iets later werd, onder aanvoering van D66, een voorstel aangenomen om een taskforce in te stellen die ertoe moet bijdragen dat opdrachtgevers van moorden op journalisten worden vervolgd. Het CDA steunde dit amendement, juist vanwege de moord op Abu Akleh.

Minister Wopke Hoekstra is echter erg stil over deze moord. Onbegrijpelijk, want het tegengaan van straffeloosheid, prioriteit in Oekraïne, zou permanent en universeel moeten zijn. Hopelijk is deze tragische moord aanleiding voor de regering om alsnog actief de heldere wensen van de Kamer uit te voeren.

