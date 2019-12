Nazi's of Hitler? Een lange discussie ontkomt er niet aan

In mijn zaterdagcolumn gebruikte ik de term ‘Godwin’ maar niet iedereen weet wat dit betekent. De ‘wet van Godwin’ is bedacht door zijn naamgever, de schrijver en advocaat Mike Godwin, en luidt: Als een (online) discussie maar lang genoeg duurt, trekt een van de deelnemers geheid een keer een vergelijking met de nazi’s of Hitler. Ironisch schreef ik zaterdag dat we de overwinning van Boris Johnson met een ‘Godwin’ konden afdoen want ‘ook de man met de kleine snor werd democratisch gekozen’.

Op de sociale media verweet iemand me hiermee een hinkende ‘Godwin’ te hebben gepleegd want ‘Hitler werd niet democratisch verkozen als Führer.’ Maar dit schreef ik niet. Adolf Hitler, zoals iedereen weet, werd in januari 1933 door Rijkspresident Von Hindenburg tot Rijkskanselier benoemd. Formeel omdat hij leider was van de partij die de verkiezingen had gewonnen. Overigens is Boris Johnson formeel ook niet door de Britse kiezers verkozen, maar door de koningin benoemd.

Nu wil het toeval – of misschien is het domweg de huidige trend die voor een inflatie aan vergelijkingen met de ‘duistere jaren’ zorgt – dat ietsje verderop in de zaterdagkrant schrijver Marcel Möring een nieuw voorbeeld van een doorgeslagen ‘Godwin’ gaf. In een interview in de Tien Geboden begon hij eerst op FvD leider Thierry Baudet in te hakken die hij een ‘paljas’ en een ‘dandy’ noemde, wat nog vrij ­onschuldig is. Erger vond Möring het feit dat Baudet de omroep in wording ‘Ongehoord Nederland’ (ON) steunde. Dit is zei hij een initiatief van “Joost Niemöller, Arnold Karskens en nog een paar van die verbitterde, witte, oude mannen.”

Zie hoe de president van de VS de Godwinwet wordt ingerommeld

Möring is net als Niemöller 62 jaar en blank, en maar drie jaar jonger dan Karskens. Nu mag je natuurlijk als schuimbekkende blanke 60-plusser dol zijn op kleurdiversiteit maar hysterisch worden als er sprake is van diversiteit van meningen. Maar Möring is niet het enige geval in Nederland. Interessanter werd het pas toen Möring toegaf dat het inderdaad waar was dat die omroep binnen de kortste keren duizenden leden kreeg. Zijn conclusie: “Hitler en Trump zijn ook democratisch gekozen.”

Kijk, dat vind ik, in al zijn stompzinnigheid, een originele ‘Godwin’ omdat deze, net als het mes, aan twee kanten snijdt. Möring diskwalificeert hiermee de 48.443 Nederlanders (stand van zaken gisteren) die al lid van ON zijn geworden door ze met de NSDAP-stemmers van Hitler te vergelijken. Maar zie ook hoe Trump, die met de verschrikkelijke Adolf door de schrijver wordt geassocieerd, als president van de VS de Godwinwet wordt ingerommeld.

Ach, de soep wordt natuurlijk in huize Möring niet zo heet gegeten. De laatste keer dat ik deze schrijver ontmoette was op het Rotterdamse stadhuis. Hij stond samen met Francisco van Jole (van Joop.nl) te turen naar Pim Fortuyn die zijn verkiezingssucces stond te vieren. Toen ze me zagen, vroegen die twee direct of ze asiel in Frankrijk mochten aanvragen. Naar ik weet, 17 jaar later, wonen beiden nog steeds in Rotjeknor.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.