Nazaten van moslims vochten voor de vrijheid van hun kolonisator

Geen van de imperiale machten die in de zomer van 1914 begon aan de mobilisatie begreep dat de oorlog zou ontaarden in een menselijk slachthuis. De stemming was er eerder een van ‘fijn, het is oorlog’.

De loopgraven van Verdun werden een wond waar het bloed vier jaar lang onophoudelijk uit gutste. Adolf Hitler, Ludwig Wittgenstein en Atatürk meldden zich aan het front om te strijden voor hun land. En zij niet ­alleen. Er waren ook exotische legers. Bij die Europese deelnemers voegden zich meer dan een half miljoen ­soldaten uit de Maghreb en West-Afrika. Zij vochten aan Franse zijde. De Spahis uit Algerije vormden hun ­eigen eenheid in de cavalerie. De Engelsen brachten hun gurkha-brigade uit Nepal en ook India leverde veel soldaten. Het ging om 1,5 miljoen koloniale onderdanen die vochten voor de vrijheid van Europese staten.

Integratie is wanneer je in de geschiedenis van je land je eigen plek opeist

Bijna een op de vijf koloniale soldaten uit het Franse kamp sneuvelde. De overlevers keerden getraumatiseerd terug naar het thuisland. De oorlog van hun meester was niet hun oorlog. Gevangengenomen Afrikaanse soldaten werden in Duitse propagandafilms als Untermenschen gepresenteerd. Militaire eer kregen ze niet. De emancipatiebewegingen die in Europa voortkwamen uit de Europese crisis, gingen aan hen voorbij. De jongens dronken een glas thee, deden een plas en gingen over tot de orde van de dag.

Analfabeet Groot-Brittannië en Frankrijk heersten over grote landen met een overwegend islamitische bevolking. Dit feit is altijd onderbelicht gebleven. We weten weinig van wat deze jongens meemaakten omdat de meesten analfabeet waren. Ze schreven niet zoals hun Europese wapenbroeders brieven en kaarten naar het thuisfront. Ze stonden in de militaire hiërarchie onderaan. Wel een exotisch gezicht, geen menselijk verhaal. De afgelopen paar jaar begint daar verandering in te komen. In Groot-Brittannië en België zijn er initiatieven om dat verhaal te vertellen. Logisch, me dunkt. De kleinkinderen van die vergeten soldaten wonen inmiddels in Bristol, Londen, Lyon en Parijs. En in het theater van staal en bloed waar de slag plaatsvond, België. Rond de herdenkingscultuur die is ontstaan klinkt hun stem steeds luider. Waar is het verhaal van onze voorvaders gebleven? In Groot-Brittannië komt de bewustwordingscampagne van boven. Men wil er de islamofobie mee bestrijden. Als de publieke opinie ervan doordrongen raakt dat die verfoeide moslims meevochten voor de vrijheid van een natie, dan kweekt dat respect en wederzijds begrip.

Hond die maar niet loslaat In België heeft de Federatie van Marokkaanse Verenigingen een expositie georganiseerd rond het koloniale leger. Integratie is wanneer je in de geschiedenis van je land je eigen plek opeist. De reacties op Facebook zijn overweldigend en emotioneel. Geschiedenis is een hond die maar niet loslaat. Nazaten van moslims die in dienst van hun kolonisator vochten voor de vrijheid van de kolonisator. Vrijheid die hun niet werd vergund in eigen land. De meest positieve uitkomst van deze ramp van een oorlog was dat tijdens de vredesbesprekingen van Versailles de Amerikaanse president Wilson pleitte voor zelfbeschikkingsrecht voor volkeren. Nationalisten uit de koloniale wereld inspireerde het om dat recht ook op te eisen voor hun eigen volkeren. Onbedoeld legde Wilson met dit plan de bijl aan de koloniale politiek. Abdelkader Benali (1975) is schrijver. In 1996 debuteerde hij met Bruiloft aan Zee, in 2003 won hij de Libris Literatuur Prijs voor zijn roman De Langverwachte. Om de week schrijft hij voor Trouw een column. Lees ze hier.

