Naema, wat een geniale column!

Vol zelfspot liet je weten dat jij, behorend tot de vaderlandse elite der columnisten, keer op keer door je zesjarige dochter op je taalfouten wordt geattendeerd. Meer zelfspot en ironie kan een column bijna niet hebben. En omdat je de Nederlanders na 34 jaar goed kent (dat zijn recht-toe-recht-aan aardbewoners die bij geboorte niet fijnzinnig genoeg zijn om ironie te doorgronden) ging je nog van dik hout je columnplanken zagen en vastspijkeren.

Het zou, dacht je, duidelijk maken dat je column niet letterlijk genomen moest worden: ‘Wat een discriminatie! Wat een permanente achterstelling van ons allochtoontjes! Dat moet anders (...) We zijn allemaal gelijk. Laten we dus ook onze lidwoorden allemaal gelijk maken. En dus zeg ik: weg met ‘het’.’

Geniaal! Ooit, in 1991, schreef ik een bijdrage voor NRC Handelsblad over de belabberde toestand van de Franse taal op Nederlandse scholen. Mijn conclusie was ook de titel van mijn stuk: ‘Schaf het Frans af!’

Het leukste was dat de Telegraaf-site ook je oproep bloedserieus nam