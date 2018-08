Naar Londen? Dan pak je toch de trein

Parijs is het eenvoudigst. Dat vergt een simpele truc, die NS jarenlang zelf niet onthulde. Treinliefhebbers fluisterden het aan elkaar door. Precies drie maanden van tevoren boeken, dan komen die goedkope kaartjes tevoorschijn. Maar zie, o wonder, sinds dit jaar vertellen NS International hun klanten ook zélf waar de actietarieven in het boekingssysteem verstopt zitten. Er zijn nu herinneringsmailtjes, en sinds kort zelfs kleurcodes. Het vinden van een betaalbaar treinkaartje is een stuk simpeler geworden.

Is het nu echt zo moeilijk om treinreizen binnen Europa een beetje aantrekkelijker te maken? De treinen zelf zijn uitstekend. Er ligt een dicht netwerk aan spoorverbindingen in de Europese Unie. Maar de dienstregelingen stammen nog grotendeels uit de tijd dat Europa een lappendeken was.

En waarom zijn er niet veel meer snelle treinen beschikbaar tussen Europese hoofdsteden? Dat kan toch niet zo moeilijk zijn. Een intercity telt al duizend zitplaatsen. Daarvoor moet Easyjet vijf vliegtuigen de lucht injagen.

Dit is een discussie die vooral ho­ger­op­ge­lei­de, progressieve Nederlanders raakt, want zij maken de meeste en de verste vliegreizen

Likkebaardend laag Gelukkig begint er iets te veranderen. De vanzelfsprekendheid van vliegen begint eraf te gaan. Europese regeringen willen dat we weer vaker met de trein gaan. Ook het Nederlandse kabinet kwam vlak voor de zomer met ambitieuze plannen. Het doel is twee miljoen minder Europese vluchten vanaf Schiphol, te vervangen door de trein. Het kabinet noemt zich ‘het groenste ooit’, dus dat klinkt als een belofte waar het op afgerekend mag worden. Nog spannender is de maatschappelijke discussie die deze zomer is losgebarsten over verre vliegreizen. Die jaarlijkse vakantie naar de andere kant van de wereld, is die nog verantwoord? De luchtvaart is de enige sector die buiten het Klimaatakkoord van ­Parijs valt. De luchtvaart mag blijven groeien als een plofkip, tegen prijzen die likkebaardend laag zijn. Dit is een discussie die vooral hogeropgeleide, progressieve Nederlanders raakt, want zij maken de meeste en de verste vliegreizen. De romantiek van het vliegen is er wel af, als je leest dat een retourtje Thailand net zoveel bijdraagt aan de opwarming van de aarde als zes jaar vlees eten, zoals de Volkskrant heeft uitgerekend. Niet alleen de groei van Schiphol, maar een manier van leven staat ter discussie, schrijft de Correspondent, het online-magazine dat trends onder jongeren vaak als eerste voorspelt. En de treinkaartjes naar Londen? Ook die heb ik ­gevonden. De snelste trein is helaas niet voor het goedkoopste tarief beschikbaar. De iets minder snelle trein doet er vijf uur over naar hartje Londen. Van deur tot deur, even rekenen... net zo lang als het vliegtuig.

