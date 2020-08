Na tien minuten sprong de CO2-meter in het klaslokaal op rood

Het gezin van Sofie Govaert uit Breda raakte besmet met het coronavirus. Ze houdt voor Trouw een dagboek bij.

Eindelijk positief coronanieuws, er komt meer aandacht voor het binnenklimaat van scholen. Ik heb in veel schoolgebouwen gewerkt als leerkracht of adviseur en ze hebben één ding gemeen: in de zomer is het in de lokalen bloedheet, in de winter stervenskoud.

Mijn collega en ik hadden een dik vest in het lokaal liggen dat we ’s winters om de beurt over onze kleding droegen als we lesgaven, en dat deden we snel uit als we ’s middags een oudergesprek hadden. In de zomer was het zaak om heel vroeg in je lokaal te zijn om te kunnen luchten en, bij gebrek aan zonwering, plakten we de ramen af met witte A4’tjes uit het kopieerapparaat tegen het felle zonlicht. Tweemaal zat ik in een zolderlokaal en dan was het op warme dagen afzien of naar buiten met de hele groep.

Het lawaai van spelende kleuters

Dubbel glas, airconditioning, klimaatbeheersing, ik denk dat het de sluitpost is bij het ontwerp van een basisschool. Ik heb altijd gewerkt in te kleine lokalen waarin dertig leerlingen en een juf ademen en zweten. Qua ventilatiemogelijkheden kúnnen de ramen en deuren tegen elkaar open maar dan krijg je, samen met frisse lucht, ook het lawaai van de spelende kleuters uit de gang je lokaal binnen.

Op één school waar ik heb gewerkt was er een betrokken gemeenteambtenaar die hier iets aan wilde veranderen. Op een dag werd er in elk lokaal een CO2-meter opgehangen met drie lampjes. Groen betekende: alles in orde, oranje: beter ventileren en rood: maak dat je weg komt. Als je ’s ochtends binnenkwam stond het lampje op groen maar zo’n tien minuten nadat de leerlingen er waren vloog het lampje via oranje naar rood om pas weer terug te keren naar groen als alle leerlingen ’s middags het lokaal hadden verlaten. Na een aantal weken kregen we de officiële oplossing te horen. Het was nu binnen de gemeente bekend dat het binnenklimaat in ons schoolgebouw niet in orde was, maar er waren geen financiële middelen beschikbaar om daar verbetering in aan te brengen. Wel was er besloten, om verdere onrust te voorkomen, de CO2-meters per direct te verwijderen.

Lees hier de eerdere columns van Sofie Govaert