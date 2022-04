Na tien jaar Rutte weten we niet meer hoe je van dubbeltjes kwartjes maakt

Vorige week kwam er een rapport uit van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de vraag hoe progressief de belastingen in ons land zijn. Oftewel, of de sterkste schouders wel de zwaarste lasten dragen. Het liet zien dat de rijksten gemiddeld een lager percentage van hun inkomen aan de schatkist bijdragen dan de rest.

Economen weten dit al lang. Elke groep die een lager inkomen heeft dan een andere groep betaalt over het algemeen een hoger percentage van het inkomen aan belastingen. Zo heb ik dat eens berekend voor vrouwelijke ondernemers in Vietnam: die dragen gemiddeld genomen een hoger percentage af dan mannelijke ondernemers.

De oorzaak ligt in ons land vooral aan twee typen belasting: btw en vermogensbelasting. Iedereen betaalt hetzelfde percentage btw. Maar hoe rijker je bent, des te meer je spaart en belegt en des te minder je consumeert als percentage van je inkomen. Als je arm bent, geef je vrijwel je hele inkomen uit aan broodnodige consumptiegoederen, inclusief huur en gas. Dus betaal je naast je inkomstenbelasting ook nog eens 21 procent over bijna je hele inkomen aan btw.

Lage vermogensbelasting

Als je rijker bent, betaal je weliswaar een hoger tarief in de inkomstenbelasting over je laatstverdiende euro’s, maar leg je ook een deel van je inkomen opzij. En over dat gedeelte betaal je een heel laag percentage vermogensbelasting. En ondernemers kunnen helemaal een groot fiscaal voordeel hebben als directeur-aandeelhouder van een bv.

Als we ons belastingstelsel dus echt progressief willen laten zijn, zal aan de bovenkant de belasting omhoog moeten. En aan de onderkant, voor de pakweg onderste 25-50 procent huishoudens, zal de belasting omlaag moeten. Onder andere via lagere btw of afschaffing van de btw op basisproducten, en dan vooral groene en gezonde producten en reparaties.

Ook het voorstel van de SGP om de belastingvrije voet van de energiebelasting te verhogen is een progressieve maatregel: de zuinige kleinverbruiker heeft er relatief groot voordeel van terwijl degene met een groot huis, sauna of wasdroger daar minder voordeel van heeft. Het voorstel is dan ook een alternatief voor de verlaging van de energiebelasting die het kabinet wil, maar die het gunstigst is voor de rijken omdat die veel energie verbruiken. Behalve als ze, met subsidie, zonnepanelen op het dak hebben.

Het lijkt wel of het kabinet na tien jaar Rutte, met een verlaging van de vermogens- en winstbelasting en een reductie van het hoogste tarief van de inkomstenbelasting, verleerd is hoe je progressief fiscaal beleid moet voeren.

Honderd procent erfbelasting

En dan heb ik het nog helemaal niet over veel radicalere voorstellen van enkele economen om de belasting echt progressief te maken zodat de ongelijkheid afneemt. En kinderen weer van een dubbeltje een kwartje kunnen worden. Bijvoorbeeld door honderd procent erfbelasting, na een vrijstelling van een halve tot een hele ton en een redelijke regeling voor het erven van het huis van je ouders. Daarmee kan een jubelton voor elk kind gefinancierd worden, rijk of arm. Misschien niet direct haalbaar, maar wel een voorbeeld van creatief fiscaal denken waar niet de rijken steeds rijker mee worden.