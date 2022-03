Na het OMT hebben we nu een klimaatteam nodig dat ons voorlicht: een KOMT

We maken meer kans klimaatdoelen te halen als we onze vorderingen daarin kunnen bijhouden, denkt kinderarts Ferko Öry.

Klimaatactivisten en maatschappelijke organisaties die onafhankelijk willen zijn van (Russische) fossiele brandstoffen hebben een belangrijk doel gemeen: stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. De covidpandemie toont aan hoe snel en wereldwijd resultaat wordt bereikt als overheden de vereiste maatregelen nemen. In navolging van het OMT bij Covid-19 pleit ik daarom voor een team dat elk kwartaal relevante indicatoren publiceert, het KOMT: Klimaat en Onafhankelijkheid Meet Team.

Dit team brengt de vorderingen van Nederland in het afbouwen van fossiele brandstoffen in kaart via voor alle burgers inzichtelijke en wetenschappelijk onderbouwde meetpunten. Eerst publiceert het alle subsidies en andere financiering die de overheid besteedt aan fossiele brandstoffen. Dan legt het in een schema vanaf maart 2022 tot en met maart 2024 vast hoe deze financiering stopt: elk kwartaal laat het zien hoe ver de afbouw is gevorderd.

Ditzelfde geldt voor pensioenfondsen en voor banken zoals ING. In maart 2025 moet de financiering volledig zijn gestopt. Deze snelle afbouw is vereist willen wij de opwarming van de aarde beperken tot 2 graden Celsius. De in Parijs afgesproken 1,5 graad is nu al niet meer haalbaar.

Afbouwen is één, positieve meetpunten vaststellen is even noodzakelijk. De brief van Milieudefensie aan 29 bedrijven om hun klimaatdoelen te publiceren is een goede stap. En dat verminderen van CO2-uitstoot én groei mogelijk is, blijkt uit een McKinsey-rapport van 2005, dat berekende dat voor elke dollar aan waardevermeerdering 5 procent reductie van emissie vereist en haalbaar is. Deze GEVA (Greenhouse Emissions per Value Added) kan zowel op grote bedrijven worden toegepast als op landen en steden.

Een andere indicator gaat uit van het ethische principe dat wij allemaal moeten bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot. Als we bijvoorbeeld op elk product dat wij kopen kunnen zien hoeveel CO2 daarvoor is uitgestoten, kan elk individu bepalen wat hij kan bijdragen.

Ten slotte kan elk land regelmatig bepalen hoe het met de natuur staat. De Noorse overheid publiceert al een Natuur Index, die de kwaliteit van diverse ecosystemen weergeeft met een cijfer tussen 0,0 en 1,0. Zo dragen wij allemaal bij aan een groenere wereld.

