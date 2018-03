Had men ook de straatverlichting gedoofd, dan was het effect nog groter geweest, maar toch zag ik vanuit mijn zolderkamer meer maan en sterren dan gewoonlijk: het uitspansel lichtte op nu wij een stapje terug deden.

Daarna was het de beurt aan de stilte. Via mijn telefoon volgde ik de March for Our Lives in Washington, waar honderdduizenden bijeenkwamen om te rouwen en om strengere wapenwetten te eisen. Jongeren voerden de boventoon, want de aanleiding voor het protest was de schietpartij op een school in Parkland, Florida. Van die jongeren was de 18-jarige Emma Gonzáles het boegbeeld. Ik had haar eerder gezien, drie dagen nadat Nikolas Cruz, ook nog maar 19, met een semi-automatisch geweer het vuur had geopend en 17 medeleerlingen van Emma had gedood. Toen had ze grote indruk gemaakt met een woedende speech, een salvo van zwaargewonde lettergrepen. Ik had gevoeld dat er iets gebeurde wat misschien een verandering teweeg zou brengen, maar ik had mezelf ook meteen gecorrigeerd: na elke grote schietpartij denk je dat Amerika wakker is geschud, maar zo is het nooit.

Ik denk niet dat de Amerikaanse politiek, Donald Trump voorop, ooit woorden zal vinden om deze stilte te pareren

En nu, zes weken later, stond Emma Gonzáles in Washington, de ogen van honderdduizenden op zich gericht, direct of indirect via de camera’s. Ze sprak met dezelfde intensiteit als toen, en haar gezicht met het kortgeschoren haar vertelde net zoveel als haar stem. Ze noemde de namen van haar vermoorde vrienden. Carmen zou nooit meer klagen over haar pianoles. Joaquin zou nooit meer basketbal spelen. Gina zou nooit meer zwaaien naar haar vriend Liam. Alaina zou nooit meer. Chris zou nooit meer. Jamie zou nooit meer. Toen stopte Emma abrupt en begon ze te zwijgen. En terwijl ze naar de mensenmassa keek, zweeg ze door. Er liepen tranen over haar gezicht, maar het zwijgen stopte niet. Dat duurde tot er een zacht alarm klonk: er waren zes minuten en twintig seconden gepasseerd. Precies de tijd die de dader nodig had gehad om 17 mensen om te brengen.

“Nog zeven korte jaren, dan mogen wij stemmen”.

Ik denk niet dat de Amerikaanse politiek, Donald Trump voorop, ooit woorden zal vinden om deze stilte te pareren. Wat niet wil zeggen dat het pleit is beslecht: het geweer is de belichaming van de Amerikaanse mythe van de eenzame pionier, overgeleverd aan niemand anders dan zichzelf. Er zal nog heel wat stilte moeten klinken voordat die mythe zijn dodelijke kracht heeft verloren.

Maar er hangt iets in de lucht. In Washington sprak ook Naomi Walker, leerling van een basisschool. Zij wees op alle jonge anonieme slachtoffers van het gewone, alledaagse vuurwapengeweld. Gemiddeld worden dagelijks zeven Amerikaanse kinderen gedood door een kogel, zonder dat iemand voor hen zwijgt. Maar luister wat de 11-jarige Naomi zei: “Nog zeven korte jaren, dan mogen wij stemmen”.

