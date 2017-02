Na een maand Trump is er weinig om positief over te zijn

In die maand is hij erin geslaagd om praktisch elke dag het nieuws te domineren met weer een nieuwe uitspatting, een rare tweet, een onwerkbaar beleidsplan of een schandaal.

Het resultaat na een maand: wanorde, vertwijfeling, een opgestapte nationaal veiligheidsadviseur, een door de rechterlijke macht afgeschoten inreisverbod voor vluchtelingen en reizigers uit zeven landen in en rond de Arabische wereld, een loopgravenoorlog met de reguliere media. En bijzonder weinig concreet beleid, laat staan een visie.

Donald Trump niet lijkt te leren van fouten en graaft zich in in zijn eigen gelijk

Eigen gelijk Het zou allemaal nog kunnen gelden als onwennigheid, een valse start, iets wat de beste kan overkomen. Ware het niet dat Donald Trump niet lijkt te leren van fouten, zich ingraaft in zijn eigen gelijk, en bovendien geen enkele deemoed tentoonspreidt. In een onwerkelijke persconferentie – eigenlijk een campagnetoespraak – debiteerde hij afgelopen donderdag weer een stortvloed aan halve waarheden en leugens (The Washington Post spreekt inmiddels van Trumps ‘greatest hits of falsehoods’), en gaf hij de media de schuld van alles wat misgaat. Tegelijkertijd erkent Trump niet eens dat de zaken stroef lopen; zijn eigen straatje veegt hij schoon: ‘Mijn team loopt als een geoliede machine’, zoals hij zei. Dat zijn nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn mogelijk illegale telefoontjes pleegde met de Russische ambassadeur in de VS, noemde hij aan de ene kant ‘nepnieuws’ van ‘de foute media’, terwijl hij het lekken van die telefoontjes tegelijkertijd ‘echt’ noemde. Het kan niet allebei waar zijn. Maar de waarheid is voor de nieuwe Amerikaanse president iets om heel selectief mee om te gaan.

Weinig positiefs Zo is er bijzonder weinig om positief over te zijn na een maand met Trump aan het roer van de VS. Hoogstens lijkt het erop dat hij zijn oor op het vlak van buitenlands beleid laat hangen naar de gematigder types binnen zijn entourage, die een behoedzaam beleid voorstaan. Inmiddels erkent hij bijvoorbeeld staand diplomatiek beleid ten opzichte van China, en heeft hij wat afstand genomen van Rusland. Door een proefraket van Noord-Korea liet hij zich niet uit de tent lokken, en ook zijn voorlopige aanpak van Iran doet erg aan die van Obama denken. Maar dat is nu. Helaas heeft Donald Trump de afgelopen maand bewezen dat het morgen allemaal weer anders kan zijn. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

