Na de dood van George Floyd is Nederland niets opgeschoten

Op 25 mei werd in de VS de zwarte George Floyd door de blanke politieagent Derek Chauvin gedood. Het lijkt nu al een eeuwigheid geleden omdat in die 55 dagen zo veel is gebeurd. Van solidariteitsbetuigingen en vreedzame protesten overal in de wereld, tot rellen en incidenten, van beeldenstorm tot roep om excuses voor de slavernij, maar ook van haat over en weer tot bedreigingen. ­­

Ik weet hoe ik zelf geëmotioneerd werd, net als trouwens bijna iedereen, bij het zien van de video met die politieknie op de nek van het slachtoffer. En ik schreef hierover een boze column. Maar dat deze marteling van bijna negen minuten gevolgd zou worden door soms krankzinnige effecten, was niet te voorzien. Buiten alle waardige discussies waren er ook groteske vormen van zelfkastijding. Denk aan de New York Times die voortaan ‘zwart’ met een hoofdletter zal schrijven maar dit niet doet bij ‘wit’. Of de Formule 1-bolides van Mercedes die zwart werden geverfd.

In Nederland probeerden activisten het Nederlandse ‘politiegeweld’ met dat uit de VS te associëren, wat geen seconde lukte. Wat wel lukte was opnieuw de discussie over Zwarte Piet vroeg in het jaar te agenderen. Rapper Akwasi was hierin zinnebeeldig. De laatste ontwikkeling rondom de Akwasi-saga is dat de werknemer van een schoonmaakbedrijf de foto van Akwasi’s nieuwe huis op internet heeft gezet. De werknemer is terecht geschorst en heeft excuses aangeboden, maar zijn werkgever wordt sindsdien via telefoontjes, appjes en mails bedreigd en heeft de hulp van de politie moeten inroepen.

Er is niets gevaarlijker voor een samenleving om conflicten uit te vechten op basis van etniciteit. Om onderwerpen die schuren te ‘racialiseren’. Racisme moet snoeihard worden bestreden, maar je huidskleur is geen politiek statement of ideologie. Je kunt die niet voor een andere inwisselen. Ik las vorige week een persbericht van de Nederlandse groep ‘Het Black Renaissance Collectief’ waarin de Britse (zwarte) wetenschapper Kehinde Andrews instemmend wordt geciteerd: ‘Witheid is een proces dat is geworteld in de sociale structuur, een proces dat een vorm van psychose veroorzaakt die wordt ingekaderd door zijn irrationaliteit, die elke rationele betrokkenheid te boven gaat.’

Dit soort racistische haatteksten die door extremisten triomfantelijk worden beroerd, is kruit voor een volgende explosie. Ruim 55 dagen na de dood van George Floyd is Nederland niets opgeschoten. Extremistische krachten hebben het antiracistische protest uit de bocht laten vliegen. Volgens het Opiniepanel van EenVandaag (28.352 respondenten) vindt 80 procent van de Nederlanders, dus van links tot rechts, dat het racismedebat het land geen goed heeft gedaan: ‘Die discussie leidt vooralsnog meer tot verdeeldheid dan tot verbinding.’ Afgelopen zondag probeerde de NPO al zijn capaciteit in dienst van dit debat te stellen. De kijkers keerden hen massaal hun rug toe en het werd een gigantische flop. Tot over vier weken.

