Na alle schandalen binnen het CDA kan ChristenUnie zich nu profileren als redelijk alternatief

De ChristenUnie heeft het in zich om een brede christelijke partij te worden, schrijft Jolanda Kluin, hoogleraar hartchirurgie.

De ChristenUnie kan een vluchtheuvel zijn voor katholieken en andere christenen die normen en waarden belangrijk vinden maar die niet meer bij het CDA terugzien.

In onze geseculariseerde tijd is ‘geloof’ niet meer voldoende om op een bepaalde partij te stemmen. Toch blijft er bij veel christenen een diepgeworteld verlangen op een christelijke partij te stemmen omdat dit verbondenheid, betrouwbaarheid en integriteit zou impliceren. Het CDA struikelt van schandaal naar schandaal en weet die niet voortvarend op te lossen. Gelovigen herkennen zich niet meer in wat ooit een fatsoenlijke partij was.

Dit is hét moment waarop de ChristenUnie zich moet profileren als het redelijke alternatief. Voor het CDA, maar ook voor andere partijen die op het gebied van integriteit veel vertrouwen zijn verloren. De CU moet die ambitie dan wel tonen.

Veel meer een kans dan een gevaar

Gebrek aan zelfreflectie over integriteit was voor mij twee jaar geleden dé reden om me opnieuw te bezinnen met welke partij ik mij wilde identificeren. De CU lijkt traditioneel vooral een partij voor gereformeerden. Voordat ik CU-lid werd heb ik dan ook eerst met het partijbureau gebeld: of het geen probleem was dat ik katholiek ben. Dat bleek geen enkel bezwaar en ik heb me nooit ‘minder’ gevoeld. Wel ‘anders’. En daar biedt zich de kans aan voor de CU: sta open voor katholieke leden op een manier dat ze zich misschien wel anders voelen, maar niet minder.

Geef jezelf niet over aan het ‘narcisme van de kleine verschillen’. Laten we het verschil vieren als een gave Gods én laten we gezamenlijk integere, inclusieve politiek bedrijven met onze christelijke waarden als fundament.

Authentiek en oprecht spreken over gelijkheid, kan alleen als je daar ten diepste van overtuigd bent. De verschillen hoeven niet te worden weggepoetst, ze kunnen helpen het fundament robuuster te maken. Een gelijkwaardig gesprek kan pas plaatsvinden als je elkaars taal leert spreken. Het is voor katholieke kiezers belangrijk dat zij de geborgenheid van hun taal en cultuur binnen de CU voelen.

Als de CU dat ziet en omarmt, is deze tijd veel meer een kans dan een gevaar. Het zou jammer zijn als de bescheidenheid die de CU aan de ene kant siert, aan de andere kant ambitie in de weg staat. Ik hoop dat de CU het als haar ‘plicht’ ziet om geborgenheid te bieden aan alle christenen. Dan kan zij vol overgave haar ambitie belijden.

