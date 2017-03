Na 60 jaar blijft de EU waardevol

Maar is het feest? Op de foto’s zullen de leiders ongetwijfeld vrolijk glimlachen, maar intussen vechten ze elkaar de tent uit en zal er vanmiddag op zijn best een halfzachte slotverklaring komen. Want nog nooit was het project dat zestig jaar geleden begon in zo’n diepe crisis als nu – nog nooit waren de half miljard EU-burgers er zo sceptisch over als nu.

En juist in die context ligt die cruciale vraag op tafel: waartoe zijn wij als Europese Unie op aarde? En hoe moeten we in hemelsnaam verder?

Wie naar de ontstaansgeschiedenis van het Europese project kijkt, kan in ieder geval op de eerste vraag een antwoord vinden. De leiders die in 1957 in Rome bijeenkwamen – die van Frankrijk, Duitsland, de Beneluxlanden en Italië – hadden twee voornemens: zij wilden integreren en samenwerken om de leden meer veiligheid (‘nooit meer oorlog’) en meer welvaart te brengen.

Samenwerking Nu, zestig jaar later, zijn die twee doelen relevanter dan ooit, zelfs sceptici zullen dat erkennen. Europa krabbelt op uit de crisis, maar moet zich economisch staande houden in een wereld van ieder voor zich. Bovendien zijn er veiligheidsproblemen te over, met terreurdreiging binnen de grenzen, en extern machtsvertoon (Rusland, Turkije) en humanitaire crises (Syrië, Libië) er net buiten. Mét elkaar is het makkelijker deze uitdagingen het hoofd te bieden dan alleen. Daarom zou het niet goed zijn stappen terug te zetten, en van de EU weer slechts een economisch samenwerkingsverband te maken – een van de vijf scenario’s die de voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, een paar weken geleden schetste voor een toekomstige unie. Om Europa en zijn inwoners weerbaar te maken in een killere, nationalistischere wereld, is juist samenwerking gewenst. Waartoe zijn wij als Europese Unie op aarde? En hoe moeten we in hemelsnaam verder? Hoever die samenwerking kan en moet gaan, is de vraag. Er lijkt nu onder Europeanen geen draagvlak voor een grotere politieke integratie, maar politieke leiders zouden in staat moeten zijn hun burgers te overtuigen dat samenwerking op bepaalde vlakken – defensie, justitie, milieu, belastingen – gunstig is voor iedereen. Duitsland, Frankrijk en Italië willen kiezen voor een andere weg: zij pleiten voor een Europa van kopgroepen, waar groepjes landen op onderwerpen verder integreren. Dat is een weg die alleen in uiterste nood bewandeld moet worden. Niet alleen omdat die een Europa van eerste- en tweederangslanden dreigt te creëren, maar vooral omdat in de wereld van dit moment als nooit tevoren geldt: samen staan we sterk. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

