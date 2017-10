Musea worden door het kabinet misbruikt voor de Nationale Identiteit

Elke basisschoolleerling moet van Rutte III minstens eenmaal het Rijksmuseum bezoeken. Kunst in het regeerakkoord dus, en niet in de context van bezuinigingen. Goed nieuws als je de kunst een warm hart toedraagt, toch?

Maar het antwoord moet zijn 'Nee'.

Rechtse hobby

Dit verplichte Rijksmuseumbezoek is namelijk geen linkse hobby, maar een rechtse. Het gaat niet om de overdonderende kracht van kunst, maar om de herinnering aan hoe goed en groot ons kikkerland ooit was. Het is eenzelfde plan om scholieren het Wilhelmus te laten leren. Kunst wordt misbruikt voor de Nationale Identiteit. En daar zou de kunstwereld zich tegen moeten verzetten, maar ze lijken zo met zichzelf bezig dat ze het niet zien.

In verschillende reacties lijkt de kunstsector te denken dat het wél over kunst gaat. Zo sprak Rijkmuseumdirecteur Taco Dibbits in Trouw van 'een droom, die ik in 2008 heb uitgesproken, die werkelijkheid wordt'. En in De Wereld Draait Door noemde hij het een 'feestdag voor de kunst'. Dat het op totaal verkeerde gronden is, lijkt hem niet te deren.

Musea zouden schouder aan schouder moeten staan en zeggen: nee, niet op deze manier

In De Volkskrant (9 oktober) verscheen een opiniestuk van vier musea, waarin ze betogen scholen zelf te laten kiezen welk museum ze bezoeken. Het stuk is kritisch, maar het legt de nadruk op de waarde van kunstonderwijs en het pleit voor spreiding. Terwijl het plan over iets heel anders dan kunst gaat.

Birgit Donker, directeur van het Mondriaan Fonds, schreef in reactie daarop dat het niet óf-óf is, maar én-én. Ze schrijft: 'Laten we ons gelukkig prijzen dat kunst en cultuur überhaupt een rol spelen in het regeerakkoord'. En ze ziet zelfs 'een andere houding ten opzichte van kunst'. Mis. Kunst en cultuur lijken misschien een rol te spelen, maar het is schijn.