Moslimhaat is niet anders dan antisemitisme, Gert-Jan Segers

Je kunt er vergif op innemen. Als een columniste van islamitische huize zich keert tegen de angst bij media om de moslimhaat van Geert Wilders aan de kaak te stellen, zal er meteen een koor van onwelluidende verontwaardiging opstijgen. In dat opzicht gebeurde er niets bijzonders vorige week, toen Emine Uğur in Trouw schreef over Wilders’ twitterverbod en stelde dat het niet nodig zou moeten zijn om het woord ‘moslim’ te vervangen door ‘Jood’ om te laten zien hoe onaanvaardbaar zijn uitlatingen zijn.

Maar in het koor dat Wilders te hulp schoot, bevond zich een opvallende stem: die van Gert-Jan Segers. ‘Kritiek op islam is van een andere orde dan antisemitisme’, tweette hij. ‘Voor haat om wie je bent mag er nul ruimte zijn, voor kritiek op een vrijwillig aanvaarde levensovertuiging moet in een vrije samenleving heel veel ruimte zijn.’

Kritiek op islam is van een andere orde dan antisemitisme.



Voor haat om wie je bent - ras, geaardheid, sexe - mag er nul ruimte zijn.



Voor kritiek op een vrijwillig aanvaarde levensovertuiging - islam, christendom, atheïsme - moet in een vrije samenleving heel veel ruimte zijn. https://t.co/fQAalBtxmQ — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) 1 mei 2022

Opvallend interview

Daarmee ging Segers geheel voorbij aan het feit dat Wilders dit fraaie onderscheid zelf meestal niet maakt: hij is ook veroordeeld om een ‘minder Marokkanen’-leuze, niet om een ‘minder islam’-leuze. Maar ik vermoed dat het Segers er eigenlijk niet om ging Wilders te verdedigen, maar om zijn eigen definitie van antisemitisme te beschermen.

Al eerder was me een interview opgevallen dat de ChristenUnie-voorman in mei 2020 gaf aan Christenen voor Israël, en gisteren heb ik het via YouTube nog eens teruggekeken. Al snel komt aan de orde dat de ChristenUnie initiatiefnemer is van de aanstelling van een Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding, náást een soortgelijke functionaris die strijdt tegen discriminatie en racisme. Dat is nodig, zegt Segers, omdat een algemene aanpak ‘nietszeggend’ is. Maar ook omdat antisemitisme een speciale dimensie heeft: “Het is een omgekeerd godsbewijs.” Alle discriminatie is verkeerd, maar hier gaat het volgens hem ‘ten diepste om haat tegen God, vanwege de bijzondere band die God met dit volk heeft’.

Politieke vertaling

Segers trekt de lijnen van het Bijbelse Oude Testament, waarin God, land en volk een heilige drie-eenheid vormen, rechtstreeks door naar de huidige tijd. Hij spreekt van een zichtbaar ‘plan van God in de geschiedenis’ en ziet de staat Israël als een belangrijke stap naar de vervolmaking daarvan. Dat zij hem allemaal van harte gegund, iedereen heeft zo zijn gedachten, maar de politieke vertaling van dit geloof is niet zonder problemen.

Dat blijkt in de eerste plaats als hij over het hedendaagse Israël spreekt. Het interview met Christenen voor Israël duurt een uur en vier minuten, en in al die tijd valt het woord ‘bezetting’ niet één keer. Kritiek van christelijke leiders als Desmond Tutu en Jimmy Carter, die Israëls politiek vergeleken met apartheid, blijft onbesproken. Joodse stemmen voor een andere politiek − personen als Avraham Burg, Amos Oz, David Grossman, Zeev Sternhell, organisaties als B’Tselem en Breaking the Silence − worden genegeerd.

Het tweede probleem wordt zichtbaar in Segers’ reactie op Uğur, waar hij moslimhaat van een andere orde acht dan antisemitisme. Laat ik me ook eens theologisch uitdrukken: als ieder mens geschapen is naar Gods beeld, dan is ook de kleinering, vernedering, bedreiging en aantasting van íeder mens een ontkenning van Zijn of Haar wil.