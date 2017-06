Moreel is er maar één beslissing de juiste voor donoren: meld jezelf.

Deze maand blijkt opnieuw hoe dat uitgangspunt in de praktijk wringt. Volwassenen die destijds werden verwekt met behulp van een Barendrechtse fertiliteitsarts hebben via een familielid van de arts de sterke aanwijzing dat hijzelf hun biologische vader is. Via de rechter dwongen ze af dat DNA van de inmiddels overleden arts mag worden gebruikt voor onderzoek. Nabestaanden moeten daarom onder meer zijn steunkousen inleveren.

Vorige week moest het FIOM, de instantie die het DNA van kinderen en donoren verzamelt, toegeven dat het te hoge verwachtingen had gewekt. Anders dan de stichting jarenlang zei, bleek het FIOM niet in staat alle ‘matches’ tussen broers en zussen in de eigen databank te herkennen. Kinderen die een commerciële databank gebruikten, ontdekten dat deze matches wél waren te maken. Het FIOM wees onder meer heftige overheidsbezuinigingen aan als verzachtende omstandigheid.

Die (commerciële) databanken zouden bovendien wel eens voor een grote revolutie kunnen gaan zorgen. Want er zijn al kinderen geweest die via zo’n bestand ontdekten dat ze verwant waren aan iemand anders in hetzelfde bestand. Dat kan een verre nicht zijn - met in de stamboom een flink aantal mannen die de gezochte donor kunnen zijn. Wie in de FIOM-databank een broer of zus ontdekt, vergroot zijn kans om zo’n zoektocht tot een succes te maken.

Moreel is daarom maar één beslissing de juiste voor donoren: meld jezelf

Identiteit De wetenschappelijke inzichten zijn na 2004 alleen maar meer gaan pleiten voor het standpunt van de nieuwe wet. Veertig jaar geleden werd vaak gedacht dat identiteit vooral ontstaat door opvoeding. Onderzoek naar tweelingen heeft inmiddels uitgewezen dat het DNA van mensen sterk van invloed is op die identiteit. Tweelingen die gescheiden werden en opgroeiden in compleet andere gezinnen, bleken als volwassenen veel meer gemeen te hebben dan verwacht. Het probleem van de anonieme donor is nijpend aan het worden, omdat de eerste lichting donoren van vijftig jaar geleden aan het uitsterven is. Principieel hebben alle kinderen recht om hun vader te leren kennen. Niet de plicht overigens - het moet uiteraard een keuze blijven. Moreel is daarom maar één beslissing de juiste voor donoren: meld jezelf. En overheid: als geldgebrek bij het FIOM inderdaad kinderen belemmert bij hun zoektocht: wees ruimhartiger. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees ook...

