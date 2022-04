Moralistische schuldenhulp werkt averechts en is extreem kostbaar

Wist u dat we jaarlijks tot 17 miljard euro aan maatschappelijke kosten maken om uiteindelijk maar 300 miljoen euro aan problematische schulden van huishoudens te innen? Dat is slechts een fractie van de ruim 3 miljard euro aan problematische schulden. De huidige schuldenaanpak werkt duidelijk niet en is daardoor extreem kostbaar.

Schulden storten de betrokken huishoudens in diepe armoede en brengen wanhoop en stress. Ook de maatschappij betaalt een hoge prijs in de vorm van hogere zorgkosten, meer ziekteverzuim, lagere arbeidsparticipatie, meer uitkeringsafhankelijkheid en hogere onderwijsuitval. Daar bovenop komen nog de forse uitvoeringskosten van een miljard euro. De schuldhulpverlening is een sector op zich geworden. Dit kan en moet beter.

Moreel geladen term

Om eerst wat misvattingen uit de weg ruimen: problematische schulden kunnen bijna iedereen overkomen. De aanleiding is vaak een scheiding, ziekte of werkloosheid. Kwade opzet en fraude speelt bij minder dan vijf procent van de problematische schulden een rol. Toch is de term ‘schuld’ in het Nederlands moreel geladen. Uitdrukkingen als ‘eigen schuld, dikke bult’ leggen de verantwoordelijkheid bij het individu. Zelfredzaamheid is nog te veel het uitgangspunt bij de schuldhulp, daar moeten we vanaf.

Laten we daarom uitgaan van ‘samenredzaamheid’ bij de aanpak van problematische schulden. De samenleving is immers medeverantwoordelijk voor het ontstaan ervan. Daarom moeten alle betrokken partijen samen aan de slag om problematische schulden te voorkomen, vroeg te signaleren en aan te pakken. En, als het niet anders kan, kwijt te schelden. Pas als schulden van hun morele lading zijn ontdaan en er een integrale aanpak is, zullen mensen om hulp durven vragen. Nu duurt het zo’n vijf jaar voordat iemand bij de schuldhulpverlening in beeld komt. Ondertussen is de schuld opgelopen tot tienduizenden euro’s bij ruim tien schuldeisers.

Het coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV zet stappen in de goede richting met financiële educatie, vroegsignalering door bijvoorbeeld woningcorporaties en verkorting van hulptrajecten. Ook wil het stapeling van schulden tegengaan door een maximum aan verhogingen, rente- en incassokosten te stellen. Het beleid mag echter concreter en de keuzes scherper.

Wij pleiten voor een ruimhartiger schuldhulpverlening waarbij ‘opzet’ niet langer het uitgangspunt is. Mensen met problematische schulden kunnen door stress minder goede beslissingen nemen. Daarom zouden mensen die hulp aanvragen eerst recht moeten hebben op rust, door een betaalpauze van een aantal maanden in te lassen.

Bewijslast omdraaien

Een tweede stap is het opzetten van een semi-openbaar schuldhandelingsregister dat gebruikt kan worden om de bewijslast van vorderingen om te draaien: na een publieke aankondiging van de schuldhulpvraag dient de schuldeiser zich te melden. Gebeurt dat niet, dan verliest hij zijn vordering. Het register kan ook gebruikt worden om minnelijke regelingen automatisch bindend te verklaren als twee derde van de schuldeisers akkoord is.

Een derde stap is de terugbetalingstermijn verkorten naar maximaal een jaar. Wat in dat jaar volgens de hulpverlening niet kan worden terugbetaald wordt kwijtgescholden. Tegelijk wordt bekeken welke andere hulp nodig is zoals een schuldhulpmaatje, bewindvoering en/of het aanleren van financiële vaardigheden om uit de schulden te blijven.

Ook is het noodzakelijk om de toeslagensystematiek en het belastingstelsel snel sterk te vereenvoudigen. Dat de Belastingdienst op korte termijn geen veranderingen aankan, ontslaat het kabinet niet van de plicht om de wijzigingen voor te bereiden: ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker en menselijker’.

