Mooi toch, een boefje dat een kort geding aanspant om boe te mogen roepen

Die gekke verlangens zijn meestal te zot voor woorden, maar genereren wel veel aandacht in de media; en daar is het die mensen om te doen. Op de rug van dit stampvoetende volk wordt vaak het predicaat activist geplakt, wat georganiseerde strijdlustigheid in militant verband veronderstelt, terwijl het in feite niets anders is dan bezigheidstherapie.

Een voorbeeld? Vandaag dient een kort geding in Amsterdam dat door een ‘groep’ genaamd Geen 4 Mei Voor Mij (G4MVM) tegen de gemeente is aangespannen. De eisers willen het verbod van de burgemeester ongedaan krijgen om tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam de twee minuten stilte met een ‘lawaaidemonstratie’ te verstoren. Dit omdat we hier met een ‘racistische herdenking’ te maken zouden hebben die ook militairen herdenkt die in Indonesië oorlogsmisdrijven hebben gepleegd.

Je kunt hier natuurlijk altijd een discussie over beginnen, maar dat schoffeert niet zoals schreeuwen en fluiten op 4 mei, twee minuten lang op de Dam.

Op zijn facebookpagina motiveert G4MVM de actie: ‘Omdat wij dit soort hypocrisie zat zijn en een signaal aan de racisten die ons land regeren willen afgeven’.

Kraker Rogier

Hier hebben al een minister, een burgemeester en leden van het Nationaal Comité 4 en 5 mei op moeten reageren en nu is de beurt aan de rechter. En dit vanwege wat op een eenmansactie lijkt van de wereldvreemde Rogier Meijerink, vroeger beter bekend als kraker Rogier. Hoe vaak Rogier in de cel is beland wegens geweld weet ik niet precies. Op internet kun je wel iets van vier weken veroordeling in 2005 terugvinden en zes weken in 2013. Toen was er tegen hem een half jaar geëist wegens poging tot zware mishandeling en openlijke geweldpleging tijdens een ontruiming in Utrecht.

Niemand hoeft bang te zijn dat Rogier de Luidruchtige in staat wordt gesteld de stilte die hon­derd­dui­zen­den slachtoffers toekomt te verstoren

Onze Rogier is dus (minimaal) twee keer voor een misdrijf veroordeeld. Ik mag hem dus als veroordeelde crimineel omschrijven. En dat is het mooiste van onze democratie: dat een veroordeeld boefje dat zijn hele leven al aan bezigheidstherapie doet en prominente bestuurders bezighoudt, een kort geding aanspant om straks tijdens de Dodenherdenking boe te mogen roepen.

Op zijn twitterpagina pleit Lawaaiman ook voor het doden van de racistische Sinterklaas, die hij afbeeldt met een schietschijf op zijn voorhoofd of verkleed als lid van de Ku-Klux-Klan.

Nu hoeft niemand echt bang voor Rogier de Luidruchtige te zijn of te denken dat hij vandaag door de rechter in staat wordt gesteld de stilte die honderdduizenden slachtoffers toekomt te verstoren. Van de 10 miljoen gebruikers die Facebook telt, steunen maar 261 zijn gedroomde fluitconcerto op de Dam, en zijn eigen facebookpagina en twitter­account klinken zo hol als een halflege bovenkamer na een inbraak. Trouwens, voor democratie zijn we in Nederland toch niet bang. En ook niet voor een beetje folklore.

Sylvain Ephimenco schopt drie keer per week heilige huisjes omver in Trouw. Lees hier zijn eerdere columns.