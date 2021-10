Mooi plan van de kerken geeft overheid tik op de vingers

Het is een taak die de kerken wel toevertrouwd is: geld inzamelen en zorgen dat het langs diaconale routes belandt bij mensen die het nodig hebben. In dat licht bezien is het nieuwste plan van de Raad van Kerken niet zo gek. Die Raad – waar negentien kerkgenootschappen met in totaal een kleine zes miljoen leden bij zijn aangesloten – wil de gemiddeld 400 euro die elk gezin krijgt als compensatie voor de gestegen energieprijzen herverdelen, zodat dat geld terechtkomt bij mensen die de zwaardere lasten niet kunnen dragen. Het kabinet koos er twee weken geleden voor om geen inkomensafhankelijke regeling op te tuigen die zorgt dat vooral mensen die het nodig hebben een financiële bijdrage krijgen. Dat zou te ingewikkeld worden.

Het zal voor de kerken ook nog best wat voeten in aarde hebben om hun plan georganiseerd te krijgen, maar dat ze dit initiatief nemen, is hoe dan ook lovenswaardig. Want terwijl aan de welvarende kant van de samenleving eigenlijk bijna niemand die 400 euro echt nodig heeft, is dat bedrag aan de armlastige kant van de samenleving waarschijnlijk veel te weinig om de hevig gestegen energieprijzen te kunnen blijven betalen. Het zou prachtig zijn als velen reageren op de kerkelijke oproep om die 400 euro weg te geven.

De schijnwerpers op een chronisch probleem

Met dit plan doen de kerken nog iets anders: ze zetten de schijnwerpers op het chronische probleem dat een grote groep Nederlanders de kosten voor de basale levensbehoeften niet of alleen met grote moeite betaald krijgt. En het is bepaald niet voor het eerst dat de kerken op dat probleem wijzen, dat doen ze eigenlijk al jaren.

Natuurlijk, het is een van de kerntaken van kerken om om te zien naar behoeftigen. Maar is het de taak van kerken om ervoor te zorgen dat mensen in hun meest basale levensbehoeften kunnen voorzien? Uiteraard niet. En hoe mooi het ook is dat kerken – en vele andere liefdadigheidsinstellingen en fondsen – zich ervoor inzetten om de armoede in de samenleving te bestrijden: of mensen in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien, zou niet van de kerken moeten afhangen.

Kerkleiders hebben de overheid daarover al meermalen terecht op de vingers getikt. Dat doen ze nu, indirect, opnieuw. Dat is een signaal dat de overheid niet kan negeren. Het is daarom goed nieuws dat de Tweede Kamer eerder deze week het kabinet ertoe heeft opgeroepen om de compensatieregeling aan te passen, zodat vooral mensen die deze het hardst nodig hebben ervan profiteren.