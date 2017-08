Monteer zonnepanelen op vangrails van snelwegen

Ook meer gemeenten beginnen te investeren in grote zonneparken. Grote oppervlakten grasland worden hiervoor vrijgemaakt. Is het ook mogelijk is om in Nederland, en elders in Europa, zonnepanelen op (midden)vangrails te monteren? Vangrails staan meestal volop in de zon en voor het monteren hoeft geen extra ruimte te worden aangekocht of vrijgemaakt, want ze staan langs rijks- of provinciale wegen. Monteren is vrij simpel. Wél zullen er energiekabels aangelegd moeten worden met bijvoorbeeld per 500 meter een 'aftappunt', dat gekoppeld is aan de hoofdkabel die de zonne-energie opslaat in batterijen.

In Nederland is meer dan 10.000 km vangrail beschikbaar, waarop vrij snel meer dan één miljoen grote, langwerpige zonnepanelen gemonteerd kunnen worden. Deze vangrail-zonnepanelen zijn eigendom van Rijkswaterstaat en dus de overheid. Financiële opbrengsten kunnen bijvoorbeeld aangewend worden voor ouderen- en gehandicaptenzorg, salarisverbetering van leerkrachten in het basisonderwijs, et cetera.

