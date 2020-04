Mogen de kinderen van mijn partner in tijden van corona nog komen logeren?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij hebben een samengesteld gezin. Mijn man heeft twee kinderen van middelbareschoolleeftijd die bij hun moeder wonen en eens in de twee weken het weekend bij ons zijn. Ze wonen zo’n 70 kilometer verderop. In eerste instantie hebben we gezegd dat we het verstandiger vonden als ze in het weekend niet naar ons kwamen, maar nu de crisis voort blijft duren en we niet weten hoe lang alle maatregelen van kracht blijven, gaan we de kinderen vanzelfsprekend missen. Moeten we hier voor het verstand kiezen of voor het gevoel? Er zijn natuurlijk meer ouders die hun kinderen en kleinkinderen al weken niet gezien hebben. Maar het is toch wel heel zuur voor mijn man om maandenlang zonder zijn kinderen te zijn. Wat vindt u?

Omgangsregeling hervatten?

Beste Omgangsregeling hervatten,

Ik heb uw vraag voorgelegd aan het RIVM en kreeg als antwoord dat er geen bezwaar is om vast te houden aan de afgesproken omgangsregeling voor schoolgaande kinderen van gescheiden ouders. De kinderen van uw man mogen dus gewoon eens in de twee weken een weekend bij hem en u thuis doorbrengen en aanwezigen hoeven daarbij geen anderhalve meter afstand te houden, omdat er sprake is van een gezin. Voorwaarde is wel dat iedereen in normaal-gezonde doen is. Als een van de kinderen of iemand in uw huishouden ziekteverschijnselen heeft, kan het weekend niet doorgaan.